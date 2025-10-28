פרשת הדוגמנית והחשד לרצח: המשטרה מחזיקה בתיעוד של החשודים נמלטים מהזירה

החשד לרצח בפ"ת: למשטרה תיעוד של החשודים נמלטים מהזירה
חקירת פרשת הדוגמנית והחשד לרצח נמשכת, אך נמצאת במבוי סתום בנוגע להוכחת עבירת הרצח. אף שבידי המשטרה תיעוד של החשודים, כולל הדוגמנית, נמלטים מהזירה, אין לה ראיות חד משמעיות שמצביעות על הדרך שבה מת הקורבן
מחבר הדס גרינברג
Getting your Trinity Audio player ready...
מעצר, אילוסטרציה
מעצר, אילוסטרציה צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

פרשת הדוגמנית והחשד לרצח: במשטרה נמצאים במבוי סתום בעניין עבירת הרצח, כך פורסם לראשונה הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

בידי המשטרה תיעוד של החשודים, בהם הדוגמנית, כשהם נמלטים מהזירה. עם זאת, למשטרה אין תיעוד או ראיה המאשרת אם הקורבן נדחף מהמרפסת או קפץ אל מותו, מה שיקשה להוכיח עבירת רצח - שרלוונטית רק אם נדחף.

עוד פורסם הערב כי הדוגמנית היא היחידה שמשתפת פעולה בחקירתה, מה שאינו מקדם את המשטרה לעניין עבירת הרצח. הסיבה היא שהחשודה שינתה מאז תחילת החקירה את גרסתה כמה פעמים, והגרסאות השונות הוטחו בשאר החשודים.

מוקדם יותר היום אישרה המשטרה כי המעורבים בפרשה השתמשו בסמים בעת המפגש, כפי שפורסם מוקדם יותר השבוע בכאן חדשות.

עוד אושר בהודעה שהפיצה המשטרה כי הדוגמנית המוכרת שחשודה בתיק היא שיזמה את המפגש בין ארבעת החשודים לקורבן, וכי העימות במקום כלל דקירות ושימוש בגז מדמיע. בהמשך, נמלטו כל החשודים מן הזירה.

מעצרה של הדוגמנית הוארך היום בשמונה ימים. החשודה פיטרה את עורכי דינה וביקשה ייצוג של הסנגוריה הציבורית. במקביל, בית המשפט התיר לפרסום את שמו של חשוד נוסף בפרשה - דוד קריכלי - ומעצרו הוארך בשמונה ימים.

עוד בנושא

דוד קריכלי והדוגמנית, חשודים ברצח בפתח תקווה

שמו של החשוד הנוסף ברצח בפתח תקווה: דוד קריכלי

מעצר, אילוסטרציה

החשודים ברצח במרכז, בהם הדוגמנית, השתמשו ע"פ החשד בסמים

תגיות |
בחירת העורכת
  • שיר לשלום
    "המילה שלום שנויה במחלוקת בתרבות הישראלית"
  • גל המחאות של דור ה-Z: מה מניע את הצעירים שמפילים ממשלות ברחבי העולם? | סיפור עולמי
    הצעירים מתעוררים: מה מניע את מחאת דור ה-Z ברחבי העולם?
  • בית תה ברוסיה
    לאחר נטישת הרשתות המערביות: בתי התה כובשים את רוסיה
  • טקס איוואסקה
    מסע אל הפסיכדליות: האם שינוי תודעתי יכול לשנות מציאות?
  • כהונה שלישית לטראמפ?
    ישבור את החוקים? מקורב לטראמפ: הוא שואף לקדנציה שלישית

אולי יעניין אותך