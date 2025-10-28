פרשת הדוגמנית והחשד לרצח: המשטרה מחזיקה בתיעוד של החשודים נמלטים מהזירה

חקירת פרשת הדוגמנית והחשד לרצח נמשכת, אך נמצאת במבוי סתום בנוגע להוכחת עבירת הרצח. אף שבידי המשטרה תיעוד של החשודים, כולל הדוגמנית, נמלטים מהזירה, אין לה ראיות חד משמעיות שמצביעות על הדרך שבה מת הקורבן

פרשת הדוגמנית והחשד לרצח: במשטרה נמצאים במבוי סתום בעניין עבירת הרצח, כך פורסם לראשונה הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

בידי המשטרה תיעוד של החשודים, בהם הדוגמנית, כשהם נמלטים מהזירה. עם זאת, למשטרה אין תיעוד או ראיה המאשרת אם הקורבן נדחף מהמרפסת או קפץ אל מותו, מה שיקשה להוכיח עבירת רצח - שרלוונטית רק אם נדחף.

עוד פורסם הערב כי הדוגמנית היא היחידה שמשתפת פעולה בחקירתה, מה שאינו מקדם את המשטרה לעניין עבירת הרצח. הסיבה היא שהחשודה שינתה מאז תחילת החקירה את גרסתה כמה פעמים, והגרסאות השונות הוטחו בשאר החשודים.

מוקדם יותר היום אישרה המשטרה כי המעורבים בפרשה השתמשו בסמים בעת המפגש, כפי שפורסם מוקדם יותר השבוע בכאן חדשות.

עוד אושר בהודעה שהפיצה המשטרה כי הדוגמנית המוכרת שחשודה בתיק היא שיזמה את המפגש בין ארבעת החשודים לקורבן, וכי העימות במקום כלל דקירות ושימוש בגז מדמיע. בהמשך, נמלטו כל החשודים מן הזירה.

מעצרה של הדוגמנית הוארך היום בשמונה ימים. החשודה פיטרה את עורכי דינה וביקשה ייצוג של הסנגוריה הציבורית. במקביל, בית המשפט התיר לפרסום את שמו של חשוד נוסף בפרשה - דוד קריכלי - ומעצרו הוארך בשמונה ימים.