הדוגמנית החשודה ברצח פיטרה במפתיע את עורכי דינה

הדיון על הארכת מעצרה של הדוגמנית מתנהל בדלתיים סגורות

הדיון בהארכת מעצרה של הדוגמנית החשודה ברצח נפתח היום (שלישי) באופן מפתיע, לאחר שהדוגמנית פיטרה את עורכי דינה וביקשה ייצוג של הסניגוריה הציבורית.

הדוגמנית החשודה במעורבות ברצח היא מחוללת האירוע ויזמה על פי החשד, "כיפה אדומה" לקורבן. כך פורסם ביום ראשון בכאן חדשות. בנוסף, ארבעת החשודים במעורבות ברצח השתמשו על פי החשד בסמים בשעות שקדמו לרצח. כך פורסם מוקדם יותר השבוע בכאן רשת ב'. אחד החשודים אישר בחקירתו: "עשינו סמים, הייתי חצי מסטול ואז הוא קפץ".

על פי החשד, החשודים קיימו מפגש בדירת הדוגמנית למטרת שימוש בסמים, והשתמשו בסמים קשים בהם הרואין. שלושה מהחשודים המעורבים בעלי רקע פלילי בתחום הסמים. אחד מהם מוכר כאדם שצורך סמים באופן קבוע. החשודים נעצרו שלושה ימים אחרי האירוע שתחילה נחשד כהתאבדות. אך ממצאי נתיחת הגופה וחקירת המשטרה הובילו להבנה כי מדובר בחשד לרצח.

עוד פורסם בכאן חדשות כי בדירת הדוגמנית התקיים עימות בין הקורבן לחלק מהחשודים שבסיומו המנוח קפץ ממרפסת בית הדוגמנית, נפל עם צווארו על גדר ומת. סנגוריהם של החשודים מכחישים את המיוחס להם.