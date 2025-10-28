משרד הבריאות הודיע: תקלה בבדיקות לגילוי נשאות של גן הגורם לסרטן

התקלה, שהתגלתה במקרה על ידי אחת מקופות החולים, גורמת למתן תוצאות כוזבות בבדיקות הנשאות של גן BRCA, הגורם לסרטן השד והשחלות. על המטופלות הרלוונטיות לבצע בדיקה חוזרת

משרד הבריאות עדכן הערב על תקלה בבדיקות לגילוי נשאות של גן ה-BRCA, הגורם לסרטן השד ולסרטן השחלות אצל נשים.

התקלה התגלתה במקרה על ידי אחת מקופות החולים, שקיבלה תשובה שלילית לגבי הנשאות של הגן אצל מטופלת. אולם, לאחר מכן חלתה המטופלת ובבדיקה שונה במוסד רפואי אחר התגלה כי היא אכן נשאית של הגן. במקרה אחר נעשו בדיקות חוזרת לאישה שקיבלה גם היא תוצאה שלילית של בבדיקת הנשאות, ולאחר מכן התגלה כי אף שלא חלתה היא נשאית גם כן.

אחרי כמה חודשים הגיעה המטופלת למוסד רפואי אחר, שם התברר אחרי בדיקה בשיטה אחרת כי היא אכן נשאית. בבדיקה של קופת החולים התגלה מקרה נוספת של תשובה כוזבת בבדיקה.

התקלה מסכנת נשים נשאיות, שאם יידעו על כך יוכלו לבצע פעולות מונעות כמו כריתת שדיים או שחלות כדי למנוע התפרצות של המחלה.

מאז דווח על האירוע בודק משרד הבריאות את ערכות הבדיקה, שבהן עושות שימוש קופות החולים כללית, מאוחדת ולאומית וכן בתי החולים בילינסון, סורוקה, נהריה, עפולה, מאיר, כרמל וקפלן. בשלב זה לא ידוע היקף הבדיקות התקולות ותקופת הזמן הרלוונטית.

המשרד הנחה את המכונים הגנטיים ואת המעבדות להימנע משימוש בבדיקה. החברה המייצרת את הבדיקות מסרה תחקיר ראשוני של התקלה, אך עדיין לא ידוע אם מקורה בערכה תקולה או בטכנולוגיית הפענוח שלה.

משרד הבריאות מסר כי על המטופלות הרלוונטיות לפנות לביצוע בדיקה חוזרת.