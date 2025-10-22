התפרצות החצבת בישראל: 1,880 מקרים נרשמו, החשש - אלפים לא אובחנו

במשרד הבריאות מעדכנים היום (רביעי) כי מספר מספר מקרי החצבת שאובחנו בהתפרצות האחרונה בישראל הגיע לכ-1,880, ואף מעריכים כי ישנם עוד אלפי מקרים שלא אובחנו. נכון להיום 20 חולים מאושפזים בטיפול נמרץ ואחד מחובר למכונת אקמו.

עד כה מתחילת ההתפרצות אושפזו 562 חולים, מרביתם ילדים לא מחוסנים. 53 אושפזו בטיפול נמרץ, 7 פעוטות שחלו מתו - כולם לא חוסנו נגד חצבת. באחד ממקרי התחלואה נגרם נזק בלתי הפיך שהצריך קטעית גפיים.

מאמצי עידוד ההתחסנות הצליחו להעלות את הכיסוי החיסוני בערים שבמוקד ההתפרצות, אולם הכיסוי עדיין לא מספק. בירושלים עלה שיעור המחוסנים מ-77% ל-83%, ובבית שמש מ-72% ל-82%. ברמה הלאומית שיעור החיסון עלה מ-88% ל-89%. היעד כדי למנוע התפרצות לפי משרד הבריאות הוא 95%.

מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב אמר בשיחה עם כתבים: "אנחנו לא אחרי ההתפרצות. אנחנו רואים עוד חולים חדשים כל יום. יש חולים במצב קשה שיכולים להידרדר. אנחנו עדיין באזור מסוכן".

לצד העלייה בשיעור המתחסנים, במשרד הבריאות מוטרדים ממידע כוזב בנוגע לחיסונים ותחלואת החצבת שמופץ לטענתם בקהילות חרדיות סגורות. ד"ר שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, אמרה: "נחשפנו לספר תעמולה שקרי ממומן עם הרבה מאוד שקרים בתוכו על חיסונים ואנחנו עמלים להפריך את כל האמירות השקריות שיש שם. צריך להבין שכל תהליכי הפייק ניוז האלה הם ממש רוצחים. מי שעוסק בפעילות הזאת זה ממש רצח כי זה גורם לאנשים לא לקחת את האמצעים הפשוטים, הבטוחים והיעילים - ואנחנו רואים את התוצאות של 7 תינוקות בריאים - מתים".

המשרד אף פנה לאגף החקירות והמודיעין במשטרה בבקשה לפעול לעצירת הפייק ניוז תוך ביצוע אכיפה ממוקדת נגד מפיצי המידע השגוי. המשרד ביקש את שיתוף הפעולה של המשטרה באיתור ובביצוע אכיפה נגד מפיצי חדשות כזב בנושא תחלואת החצבת, סכנותיה והטיפול בה, או נגד גורמים לא מוסמכים המבצעים טיפולים רפואיים.

משרד הבריאות הודיע מוקדם יותר החודש כי פעוט לא מחוסן בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר ממחלת החצבת. מדובר במקרה התמותה השביעי של תינוק מתחת לגיל שנתיים וחצי מהמחלה מאז התפרצותה.