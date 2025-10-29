לקראת "עצרת המיליון": מפת החסימות בכבישים

לקראת "עצרת המיליון": מפת החסימות בכבישים
החל משעות הצוהריים ייחסם כביש 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור לטרון ועד גינות סחרוב. כביש 443 ישאר פתוח
מחבר לירן כוג'הינוף
חרדים מפגינים נגד הגיוס בגשר המיתרים
צילום: -

המשטרה נערכת "לעצרת המיליון" שתיערך מחר בירושלים ופרסמה היום (רביעי) את חסימות הכבישים הצפויים משעות הצוהריים. בעיריית ירושלים הודיעו לתושבים כי על אף העומסים הצפויים, הפעילות בכלל מוסדות החינוך בעיר תתקיים כסדרה.

שינויים בהסדרי התנועה:

▪️ החל מהשעה 12:00 ועד סיום העצרת, ייחסם לתנועת כלי רכב פרטיים כביש מספר 1 בשני הכיוונים, מאזור לטרון ועד גינות סחרוב, כולל הכניסה לעיר דרך כביש מספר 16 ואזור שער הגיא.

▪️ הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1 תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו לאזורי הורדת נוסעים, בהתאם להכוונת שוטרים, דרך צומת גבעת שאול/ גינות סחרוב.

▪️ היציאה מהעיר תתאפשר דרך מנהרת הארזים וכביש מספר 16 וכביש מספר 443.

▪️ כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים.

▪️ תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים עד השעה 15:00.

▪️ בתוך העיר ירושלים, ייחסמו לתנועה אזור הכניסה לעיר, עוטף הכניסה לעיר ומרכז העיר.

▪️ בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה נוספות לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים.

▪️ ייתכנו חסימות נוספות ברחובות סמוכים וצירים המובילים למוקדי ההתקהלות.

בנוגע ללימודים ברחבי העיר, נמסר מעיריית ירושלים: "כלל הלימודים בעיר יתקיימו מחר (חמישי,30.10) כסדרם, בכל מוסדות החינוך, כולל בגני הילדים, בתי הספר, הצהרונים ומוסדות החינוך המיוחד".

עם זאת הדגישו בעירייה: "לאור ההפגנות הצפויות ברחבי העיר, מערכת החינוך העירונית נערכת בתשומת לב. העירייה קוראת להורים ולעובדי ההוראה להתעדכן בפרסומים הרשמיים במידה ויחול שינוי. השירות לתושב בבנייני העירייה, יינתן כרגיל". 

