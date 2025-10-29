השר שיקלי על חוק הגיוס של ביסמוט: "היעדים טובים בעיניי"

שר התפוצות עמיחי שיקלי התייחס היום (רביעי) למשבר גיוס החרדים בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', ואמר כי היעדים המוצעים בטיוטת החוק שהגיש יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הם טובים. שיקלי טען כי על אף שבצה"ל אומרים שישנו חוסר של כ-12 אלף חיילים, הצבא "לא מסוגל לקבל מספרים של אלפי חיילים".

דבריו של השר מגיעים על רקע הדיון שיתקיים היום בבג"ץ, בנוגע לעתירות בנושא גיוס חרדים לצה"ל. הדיון ייערך בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים: השופט נעם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, השופט דוד מינץ, השופטת יעל וילנר והשופט עופר גרוסקופף.

לקראת הדיון, שיגרה בשבוע שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להנחות את משרדי הממשלה לקדם לאלתר צעדים להגברת האכיפה של חובת הגיוס כלפי משתמטים.

בדיון היום תידרש המדינה להשיב בין היתר בנוגע לאכיפה האפקטיבית של צווי הגיוס שהוצאו לתלמידי ישיבות, "אשר רובם המכריע לא התייצבו".

בהרב-מיארה כתבה: "המצב שבו נטל המילואים כבד ומערכת הביטחון הבהירה כי נדרש להאריך את משך השירות הסדיר, אך הממשלה אינה נוקטת באמצעים המצויים בידה להגברת אכיפת חובת הגיוס מהווה פגיעה קשה בשוויון שלא ניתן להצדיקה מבחינה משפטית", והזכירה כי בכוח הממשלה להטיל סנקציות אישיות על המשתמטים.