שני גורמים בסביבת ראש הממשלה מסרו כי נתניהו חושב שהשתתפות חברי ליכוד בהפגנה יזיק למפלגה לקראת הבחירות - ועל כן רצה להפריד בין שני האירועים

העיכוב בדיון על חוק הגיוס - בגלל "עצרת המיליון" החרדית

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לעכב את הדיון בחוק הגיוס - כדי שלא יתקיים במקביל ל"עצרת המיליון" החרדית. כך פורסם היום (שלישי) לראשונה בכאן חדשות.

טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת היום על שולחן ועדת החוץ והביטחון. אך בשעת לילה מאוחרת קיבל יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט טלפון מנתניהו, בבקשה לעכב את המהלך ולהעביר את הנוסח לעיונו - זאת לאחר שהנוסח כבר הוכן להפצה.

מכיוון שהנוהל בכנסת מחייב להניח את נוסח ההצעה 48 שעות לפני הדיון בה, ראש הממשלה ביקש את דחיית הדיון - שנועד להתקיים בחמישי - ליום שני הבא.

באופן רשמי, בלשכת נתניהו הסבירו כי מדובר בעיכוב שנועד לוודא שנוסח טיוטת החוק מוכר לראש הממשלה היטב, אבל לדברי שני גורמים בסביבת נתניהו, הסיבה היא התייעצות שהתקיימה - ובה הוחלט שקיום הדיון ביום חמישי במקביל לעצרת, שבה עשויים להשתתף גם חברי ליכוד, יזיק למפלגה ציבורית לקראת הבחירות.

למפלגות החרדיות הוסבר כי יש צורך בעוד זמן כדי לגשר על קשיים משפטיים מסויימים שעלו מול הייעוץ המשפטי של הוועדה, ובכך הדחייה תואמה איתם.