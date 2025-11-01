רופא נוסף באיכילוב נדבק בחצבת אחרי שטיפל בילדה שלא חוסנה, מצבו קל

ממשרד הבריאות נמסר כי הרופא, כמו גם רופאה נוספת שנדבקה ועליה דווח כבר אתמול, נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת ומצבם מוגדר קל

משרד הבריאות הודיע הערב (שבת) כי רופא נוסף מבית החולים "איכילוב", מחוסן, נמצא חיובי לחצבת אחרי שטיפל בילדה לא-מחוסנת. הרופא, כמו גם רופאה נוספת שנדבקה ועליה דווח כבר אתמול, נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת ומצבם מוגדר קל.

במשרד קראו לציבור להתחסן והוסיפו: "משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

אתמול הודיעו במשרד הבריאות כי רופאה בבית החולים "איכילוב" נדבקה בחצבת לאחר שטיפלה בילדה לא-מחוסנת שחלתה. בהודעה נאמר כי הרופאה מחוסנת וכי האירוע החריג נבדק כעת. משרד הבריאות שב וקרא לציבור להתחסן מפני חצבת ומדגיש כי החיסון יעיל ובטוח.