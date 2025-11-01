רופא נוסף באיכילוב נדבק בחצבת אחרי שטיפל בילדה שלא חוסנה, מצבו קל

מקרה נוסף של חצבת באיכילוב: רופא נדבק מילדה שלא חוסנה
ממשרד הבריאות נמסר כי הרופא, כמו גם רופאה נוספת שנדבקה ועליה דווח כבר אתמול, נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת ומצבם מוגדר קל
מחבר נוב ראובני
חיסון, ארכיון
חיסון, ארכיון צילום: גטי אימג'ס

משרד הבריאות הודיע הערב (שבת) כי רופא נוסף מבית החולים "איכילוב", מחוסן, נמצא חיובי לחצבת אחרי שטיפל בילדה לא-מחוסנת. הרופא, כמו גם רופאה נוספת שנדבקה ועליה דווח כבר אתמול, נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת ומצבם מוגדר קל.

האזינו לפרק בהסכת האקטואליה של כאן חדשות "עוד יום"

במשרד קראו לציבור להתחסן והוסיפו: "משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

אתמול הודיעו במשרד הבריאות כי רופאה בבית החולים "איכילוב" נדבקה בחצבת לאחר שטיפלה בילדה לא-מחוסנת שחלתה. בהודעה נאמר כי הרופאה מחוסנת וכי האירוע החריג נבדק כעת. משרד הבריאות שב וקרא לציבור להתחסן מפני חצבת ומדגיש כי החיסון יעיל ובטוח.

