נהג שנמלט משוטרים בכביש 65 פגע בכלי רכב, נורה ונעצר – 5 אזרחים נפצעו

שוטרים הבחינו בנהג חשוד בכביש וואדי ערה וקראו לו לעצור. הוא החל להימלט ופגע בניידת וכלי רכב של אזרחים. חמישה מהם נפצעו. שוטרים ירו לעבר החשוד שנפצע ונעצר

5 אזרחים נפצעו הלילה (ראשון) בכביש 65, זאת לאחר שנפגעו על ידי נהג של רכב חשוד שנמלט מהמשטרה. במהלך האירוע ירו השוטרים על החשוד שנפצע ונעצר.

חשוד שנמלט מהמשטרה פגע בכלי רכב בכביש 65 – חמישה אזרחים נפצעו. שוטרים ירו על הנהג החשוד - הוא נפצע ונעצרhttps://t.co/ipS70DFrdR



(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/25rDaweO82 — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2025

האירוע החל כששוטרים הבחינו במשאית חשודה על הכביש וקראו לנהג לעצור. הוא החל להימלט מהם, פגע בניידת משטרה ובכמה כלי רכב על הכביש.

כתוצאה מכך נפצעו 5 אזרחים שפונו מהזירה. הנהג החשוד נפגע מירי שוטרים ונעצר. כעת מנסים במשטרה לברר מדוע החליט שלא לעצור וניסה להימלט.