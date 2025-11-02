נהג שנמלט משוטרים בכביש 65 פגע בכלי רכב, נורה ונעצר – 5 אזרחים נפצעו

נהג שנמלט משוטרים פגע בכלי רכב, נורה ונעצר – 5 נפצעו
שוטרים הבחינו בנהג חשוד בכביש וואדי ערה וקראו לו לעצור. הוא החל להימלט ופגע בניידת וכלי רכב של אזרחים. חמישה מהם נפצעו. שוטרים ירו לעבר החשוד שנפצע ונעצר
מחבר אורלי אלקלעי
Getting your Trinity Audio player ready...
ירי בכביש 65
ירי בכביש 65 צילום: מסך

5 אזרחים נפצעו הלילה (ראשון) בכביש 65, זאת לאחר שנפגעו על ידי נהג של רכב חשוד שנמלט מהמשטרה. במהלך האירוע ירו השוטרים על החשוד שנפצע ונעצר.

האירוע החל כששוטרים הבחינו במשאית חשודה על הכביש וקראו לנהג לעצור. הוא החל להימלט מהם, פגע בניידת משטרה ובכמה כלי רכב על הכביש.

כתוצאה מכך נפצעו 5 אזרחים שפונו מהזירה. הנהג החשוד נפגע מירי שוטרים ונעצר. כעת מנסים במשטרה לברר מדוע החליט שלא לעצור וניסה להימלט.

עוד בנושא

רס

רס"מ ניב פרץ נורה למוות במרדף אחרי חשודים בוואדי ערה

המרדף שהסתיים במוות של שוטר: רס

המצוד שהסתיים במוות של שוטר: רס"מ ניב פרץ נהרג במרדף אחר סוחרי נשק

תגיות |
בחירת העורכת
  • הכוכבת הבאה של ישראל: הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
    נועה קירל הבאה? הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
  • ביג דיל
    מדייטים ועד ויכוחים עם הבוס: למה הפכנו הכול לגזלייטינג?
  • נגמרה המלחמה - שיר הנושא מתוך הסדרה התיעודית "פרויקט משפחות 2025"
    המילים שהפכו לקליפ הסיום המרגש של "פרויקט משפחות 2025"
  • אוקטובר 2025 Top10
    10 הסדרות הכי נצפות החודש בכאן BOX
  • מישל מונאהן, לזלי ביב וקארי קון, מתוך "הלוטוס הלבן"
    בניחוח אירופאי: איפה תצטלם העונה הבאה של "הלוטוס הלבן"?

אולי יעניין אותך