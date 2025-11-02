פאר נחשבת למחוללת האירוע ויזמה, על פי החשד, "כיפה אדומה" לקורבן. לפי החשד, היא, ניסים ושלושה חשודים נוספים שהו בדירתה ועשו שימוש בסמים קשים סמוך לאירוע, אז התפתח העימות שהוביל למותו

בית המשפט התיר היום (ראשון) לפרסום כי לין פאר היא הדוגמנית החשודה ברצח שלום ניסים בפתח תקווה. הדוגמנית הייתה מעורבת בעבר בשני אירועי אלימות קודמים. האחד, דקירת בן זוגה הקודם לפני כחמישה חודשים ודקירת בחורה עמה היה לה קשר אינטימי לפני עשור.

פאר נחשבת למחוללת האירוע ויזמה, על פי החשד, "כיפה אדומה" לקורבן. כך פורסם לאחרונה בכאן חדשות. החשודים, בר אוטמזגין, מאור אלישע ודוד קריכלי, קיימו מפגש בדירתה למטרת שימוש בסמים, והשתמשו על פי החשד בסמים קשים, בהם הרואין.

מהחקירה עולה כי אוטמזגין הגיע לדירתה של פאר יחד עם החשוד הנוסף, קריכלי. הם צרכו סמים יחד ואז הגיע גם אלישע, ולאחר שעות של צריכת סמים - הם נרדמו. בבוקר הם קמו, שלום ניסים הגיע לדירה ואז התפתח העימות שהוביל למותו.

לאחרונה המשטרה ערכה עימות בין הדוגמנית לבין אוטמזגין, במהלכו הטיחה בחשוד: "אתם לא מתביישים? דקרתם אותו", הוא השיב בתגובה: "את שקרנית".

החשודים נעצרו שלושה ימים אחרי האירוע שתחילה נחשד כהתאבדות, אך ממצאי נתיחת הגופה וחקירת המשטרה הובילו להבנה כי מדובר בחשד לרצח.

עורכת הדין ענת יערי, מהסניגוריה הציבורית, שמייצגת את לין פאר, מסרה בתגובה: "מדובר בבחורה צעירה ונורמטיבית, ללא עבר פלילי, שנקלעה לסכסוך בין עבריינים. היא מסרה גרסה להשתלשלות האירועים ומכחישה את החשדות שמיוחסים לה".

בן זוגה לשעבר, שהותקף על ידה: "כשאמרו 'דוגמנית' ישר ידעתי שזאת היא"

אלון, בן זוגה לשעבר של לין פאר, שהותקף על ידה, סיפר לכאן חדשות: "יום אחד שלא סיפקתי לה כסף, היא הוציאה סכין מהמטבח וחתכה אותי בבטן. דיממתי. ראיתי שהבחורה לא שפויה. היא מסוכנת ברמות. איך שאמרו בהתחלה 'דוגמנית ופתח תקווה' ישר ידעתי שזו היא. הכתובת הייתה על הקיר".

הוא הוסיף: "לין אמרה לי שכמעט רצחה את האהבה הכי גדולה שלה בחיים (בת זוגה לשעבר) בגלל אובדן עשתונות בגלל הסם. אם היא לא צורכת סמים, היא מגיבה באלימות. יום אחד התקשרו אלי מהקניון להגיד לי שגנבה בגדים ושאם לא אגיע לשלם היא תיעצר. אני האחרון במדינה שמופתע שזו היא שחשודה ברצח".