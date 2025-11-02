לוחמים מכוח 100 הנאשמים בפרשת שדה תימן: "נמאס לשתוק. עשיתם משפט שדה, כאילו החלטתם מי אשם"

הנאשמים מיחידת כוח 100 בפרשת שדה תימן נשאו הצהרה בהמשך להתפתחויות בחקירת הדלפת הסרטון. "במקום חיבוק קיבלנו האשמות. לא נתתם לנו להגיב", אמר אחד מהם. אשתו של אחד הלוחמים נאמה גם היא והאשימה: "ידעו שאין ראיות, אז במקום לחפש צדק חיפשו אשמים"

ארבעה מהנאשמים מיחידת כוח 100 בפרשת שדה תימן נשאו היום (ראשון) הצהרה בהמשך להתפתחויות בחקירת הדלפת הסרטון באישורה של הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי. הלוחמים קיימו מסיבת עיתונאים יחד עם עורכי דינם ובני משפחותיהם בפתח בית המשפט העליון בירושלים.

א', אחד מהלוחמים, קרא בהצהרה: "נמאס לשתוק. לא ביקשנו תהילה, רק צדק. ב-7 באוקטובר יצאנו בלי לחשוב פעמיים. לא ביקשנו קרדיט ידענו שיש מדינה שצריך להגן עליה. מאז אותו יום יש עשרות לוחמים שעדיין נלחמים על הצדק, לא בשדה הקרב אלא בבתי המשפט. במקום חיבוק קיבלנו האשמות. לא נתתם לנו להגיב ולהסביר, עשיתם משפט שדה מול המצלמות כאילו החלטתם מי אשם. לא נשתוק, נמשיך להילחם על הצדק. אולי ניסיתם לשבור אותנו, אבל שכחתם שאנחנו כוח 100".

הלוחמים הנאשמים בפרשת שדה תימן

הילה, אשתו של אחד הלוחמים, אמרה: "אני אשת לוחם גאה. אני אזרחית של מדינה ששברה לי את הלב. בעלי וחבריו לא היססו ויצאו ב-7 באוקטובר. לא ימין ולא שמאל - רק אהבה למדינה. אבל המדינה הזאת ירקה לו בפרצוף והפכה אותו לנאשם. מערכת שלמה - פצ"רית, יועמ"שית, פרקליטות, חוקרים, דוברים - כולם ידעו שאין תיק, אין ראיות, אין צדק, רק אינטרסים אישיים ורק רצון למצוא אשמים במקום להתמודד עם האמת".

"אני כועסת וזועמת", היא הוסיפה, "כי ראיתי את האיש שלי נקרע מבפנים. איך חוקרים משקרים, איך מדינה מקריבה את הלוחמים. הפצ"רית הגנה על עצמה, לא על האמת, לא על הצדק - על עצמה. זו לא מערכת צדק, זו מערכת פחד. לא תצליחו להשתיק אותנו. נלחם על האמת. מדובר כאן במבחן מוסרי למדינה שלמה. הצדק ייעשה, בקרוב תהיה רעידת אדמה נוספת".

עורך הדין עדי קידר שמייצג את אחד הנאשמים דרש את ביטול כתב האישום, ועו"ד אפרים דימרי, שמייצג גם הוא את אחד הלוחמים, הצהיר: "הם ידליקו משואות". עו"ד משה פולסקי הוסיף: "בהתנהלות לאורך כל האירוע, הוכיחה הפרקליטות הצבאית שאין להם שיקול דעת והתפקיד הזה היה גדול על הפצ"רית, ולכן אנחנו חושבים שאין מקום להמשיך את ההליך הזה".