נתניהו על פרשת שדה תימן: "הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) להתפתחויות הדרמטיות בפרשת ההדלפות משדה תימן, וקרא לבצע חקירה בלתי תלויה לאירועים.

"האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע", הבהיר ראש הממשלה.

פרשת ההדלפות: הטיוח, קשר השתיקה והשקרים לבג"ץ

במשך שנה וחודשיים התקיים בצמרת הפרקליטות הצבאית "קשר שתיקה" סביב הדלפת תיעוד ההתעללות לכאורה בשדה תימן - כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות.

מתברר, כך לפי גילוים מהחקירה בימים האחרונים, שמעגל האנשים שידעו כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, היא זו שהנחתה קצינה בפרקליטות להדליף את הסרטון משדה תימן לחדשות 12 הוא גדול ממה שחשבו עד כה. על פי החשד, הוא כולל מספר קצינים בכירים בפרקליטות הצבאית. אלא שב-14 החודשים האלו הייתה מוסכמה בקרב הפצ"רית ופקודיה - לא מדברים על זה.

גם כשנפתחה "בדיקה למציאת המדליף" והפצ"רית הסמיכה את סגנה, אל"מ גל עשאהל לבצע אותה, גם כשהיה צריך לתת תשובות בןועדות בכנסת ואפילו כשהיה צריך לנסח תגובה לבג"ץ.

יתרה מכך, מתברר שהבדיקה שביצע עשאהל לא כללה אפילו תשאול של המעגל הראשון של מי שנחשף לסרטון, כלומר האנשים הראשונים בצוות החקירה ובפרקליטות שצריך לתשאל אפילו כדי לצאת לידי חובה. חלקם, אנשים שאולי היו מדווחים את האמת אם היו מתוחקרים בידיו.

כזכור, בסוף השבוע התחוללה סערה סביב התפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי. הודעתה עוררה מחדש את סימני השאלה סביב הדלפת התיעוד, בו נראו לוחמים מכוח 100 כשהם מבצעים מעשים באסיר ביטחוני.

בכאן חדשות פורסם לאחר מכן כי דוברת הפרקליטות קיבלה הוראה מפורשת מידי הפצ"רית, להעביר את התיעוד לידי כתב חדשות 12. על פי מקורות המעורים בנושא, ההוראה כללה ציון מפורש של שם העיתונאי אליו צריך להעביר החומר המצולם. הדוברת מסרה את המידע במסגרת הליכי בדיקה ביטחונית שגרתית שעברה ומתוך ידיעה שזה יגיע לדרגים בכירים, וככל הנראה יפוצץ את הפרשה.

האירוע התרחש בחודש יולי אשתקד, אז הגיעו חוקרי המשטרה הצבאית למתקן כליאת המחבלים בבסיס במסגרת חקירה שנפתחה בצה"ל נגד חיילים שנחשדו בביצוע התעללות חמורה במחבל שהוחזק במקום.

עם הגעת המשטרה הצבאית לבסיס פרצו עימותים בין חיילים שהוצבו במתקן הכליאה לבין חוקרי מצ"ח. חלק מהחיילים במקום ניסו לברוח ואחרים איימו להתבצר במקום. לבסוף עוכבו לחקירה כמה מהחיילים. בשעות הצהריים הגיעו מפגינים לבסיס כדי למחות נגד חקירת החיילים, בהם ח"כ ניסים ואטורי, השר עמיחי אליהו וח"כ צבי סוכות, וכמה עשרות פרצו אליו.