"חששנו שלא יחזור, דיברנו על רון ארד ואלי כהן שלא שבו"

בני משפחותיהם של החללים החטופים שהושבו לישראל שיתפו בתחושות ביום המורכב. אילן, אביו של אסף חממי: "ידענו להעביר מסרים למפקד הצבא ולמי שנושא באחריות לביטחון המדינה". תמר צוהר, סבתו של עומר נאוטרה: "הוא עלה לארץ מתוך ציונות". מירב, אימו של עוז דניאל: "תמיד הייתה בי תקווה שעוז יחזור בחיים, שיהיה נס"

החללים החטופים אסף חממי, עומר נאוטרה ועוז דניאל הושבו הלילה (שני) לישראל. בני המשפחה הקרובים שלהם התייחסו היום בריאיונות לכאן רשת ב' לתחושותיהם ביום המורכב.

אילן חממי, דיבר בכאן רשת ב' על בנו אסף שהיה קצין דרגת אלוף משנה ופיקד על החטיבה הדרומית באוגדת עזה. לדברי אילן חממי: "אסף חזר הביתה אחרי שנתיים בשבי חמאס. מאוד פחדנו. חששנו מאוד. דיברנו על רון ארד, דיברנו על אלי כהן שעדיין לא שבו לארץ. ידענו להעביר את המסרים שלנו למפקד הצבא וגם למי שנושא לאחריות על ביטחון המדינה, בנימין נתניהו".

אילן חממי המשיך וסיפר: "הוא (נתניהו) התקשר אלינו ואמר שגיבור ישראל חזר לארץ. הוא הבין מהשנייה הראשונה שזה לא אירוע פח"ע, זו מלחמה. הוא מנע ירידה של נוח'בות לכיוון דרום וצפון. והוא הראשון שהכריז בקשר 'כאן קודקוד, מלחמה'. אסף היה חיל של עם ישראל ולאחר מכן מפקד החטיבה. הוא ידע שהוא אישית צריך להילחם".

תמר צוהר סבתו של עומר נאוטרה, שהיה קצין בדרגת סרן שנלחם בגבורה עד שנלקח בשבי, אמרה בכאב לכאן רשת ב: "לא נזכה לחבק אותו יותר. גיבור ישראל עומר שלנו. הוא עלה לארץ מתוך ציונות אמיתית ומסר את נפשו. חששתי מאוד שהוא לא יחזור אלינו, יש הקלה מסויימת. חשוב להחזיר את כולם מה שיותר מהר".

מירב, אימו של סמ"ר עוז דניאל, שנלחם במחבלים בבוקר 7 באוקטובר עד לנפילתו בשבי, סיפרה על תחושותיה ואמרה: "תמיד הייתה בי תקווה שעוז יחזור בחיים, שיהיה איזה נס. בסופו של דבר זו סגירת מעגל לספק. זו לא שמחה, אבל זו תחושת הקלה. זו לא דרכו של עולם לקבור ילד, וגם לא להתחנן שיובא לקבורה".

על בנה סיפרה: "עוז הוא ילד שכולו לב, אוהב אדם, ערכי, קיבל כל אדם באשר הוא, אדם שמח ואופיטימי, תמיד הביא איתו אור. ילד של הוקרת תודה".