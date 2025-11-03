לשכת ראש הממשלה הודיעה כי השלושה זוהו. כעת נותרו מוחזקים בעזה שמונה חטופים חללים • אילן חממי, אביו של אסף: "הוא היה חייל של עם ישראל, הוא ידע שהוא אישית צריך להילחם" • רונן, אביו של עומר: "עומר שלנו על אדמת ישראל. סוף סוף. כמה כאב וכמה הקלה" • מירב, אימו של עוז: "זו לא שמחה, אבל זו תחושת הקלה"

החללים החטופים אסף חממי, עומר נאוטרה ועוז דניאל הושבו לישראל. כך הודיעה רשמית הבוקר (שני) לשכת ראש הממשלה. החללים החטופים הועברו אמש לישראל על ידי הצלב האדום ובמהלך הלילה זוהו. כעת מוחזקים ברצועת עזה שמונה חללים חטופים.

מפקד נערץ ואיש משפחה: הגבורה של אסף חממי

אל"מ אסף חממי, היה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. הוא נפל ביום הראשון של המלחמה ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועה.

באותה השבת, בנו בן החמש של אל"מ חממי סגר איתו שבת בבסיס אוגדת עזה. ברגע שיצא להסתער על מחבלים, הוא הביא את בנו לחיילים בבסיס ואמר להם לקחת אותו למקום בטוח. הוא היה הראשון להכריז בקשר על תחילת המלחמה. חממי נפל בשעה הראשונה של מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, בקרב בקיבוץ נירים.

חממי החל את דרכו הצבאית בפלס"ר גבעתי. לפני שהתמנה להיות מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שימש אל"מ חממי כסגן מפקד החטיבה הצפונית, מפקד גדוד צבר בגבעתי ופיקד על חטיבת הנגב. לחממי הוענק באפריל 2010 אות מצטיין הרמטכ"ל, אותו קיבל מרא"ל גבי אשכנזי.

אילן חממי, אביו של אסף אמר היום לאסתי פרז בכאן רשת ב': "אסף חזר הביתה אחרי שנתיים בשבי חמאס. מאוד פחדנו. חששנו מאוד. דיברנו על רון ארד, דיברנו על אלי כהן שעדיין לא חזרו לארץ. ידענו להעביר את המסרים שלנו למפקד הצבא וגם למי שנושא לאחריות על ביטחון המדינה, בנימין נתניהו".

אילן חממי המשיך וסיפר: "הוא (נתניהו) התקשר אלינו ואמר שגיבור ישראל חזר לארץ. הוא הבין מהשנייה הראשונה שזה לא אירוע פח"ע, זו מלחמה. הוא מנע ירידה של נוח'בות לכיוון דרום וצפון. והוא הראשון שהכריז בקשר 'כאן קודקוד, מלחמה'. אסף היה חיל של עם ישראל ולאחר מכן מפקד החטיבה. הוא ידע שהוא אישית צריך להילחם".

עומר עלה לישראל מלונג איילנד - והתגייס

אביו של החלל החטוף סרן עומר נאוטרה, רונן, כתב הלילה (בין ראשון לשני) כי בנו הושב לאדמת ישראל. "סוף סוף. כמה כאב וכמה הקלה", כתב רונן. "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם", הוסיף.

תמר צוהר, סבתו של סרן עומר נאוטרה אמרה לכאן רשת ב: "לא נזכה לחבק אותו יותר. גיבור ישראל עומר שלנו. הוא עלה לארץ מתוך ציונות אמיתית ומסר את נפשו. חששתי מאוד שהוא לא יחזור אלינו, יש הקלה מסויימת. חשוב להחזיר את כולם מה שיותר מהר".

הלילה מסר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעיתונאים במטוסו כי חמאס השיב את גופתו של נאוטרה לישראל. "החזרנו שלושה חטופים חללים", אמר הנשיא לכתבים. "דיברתי עם ההורים של עומר נאוטרה מניו יורק. הם כמובן מאד שמחים במובן מסויים, אבל במובן אחר זה לא נהדר. חזרו שלוש גופות היום ומחפשים אחר האחרים".

סרן עומר נאוטרה עלה לישראל מלונג-איילנד. בבוקר 7 באוקטובר שהה נאוטרה עם צוותו לטנק, נמרוד כהן, עוז דניאל שגופתו הושבה הלילה ושקד דהן, במוצב הבית הלבן סמוך לניר עוז. תחת ירי מסיבי של טילים ורקטות מרצועת עזה, יצא עומר עם צוותו אל הגדר בניסיון להדוף את המתקפה. במהלך הקרב נפגע הטנק, ועומר וצוותו נחטפו לרצועת עזה.

במשך 421 ימים לא נודע גורלו של עומר. בדצמבר 2024 קבע הרב הצבאי הראשי כי עומר נפגע אנושות בקרב ומת במנהרות ארגון הטרור עוד ביום החטיפה. מלבד עומר נפלו שניים מלוחמי צוות הטנק - סמל שקד דהן וסמל עוז דניאל. הלוחם נמרוד כהן שנחטף לרצועת עזה, הושב לישראל בחודש שעבר. עוז דניאל, כאמור, הושב הלילה. נאוטרה נפל שבוע בלבד לפני יום הולדתו ה-22.

עוז היה לוחם שחלם לכבוש את הבמות

סמל עוז דניאל, לוחם בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן, יצא להילחם במחבלים עם חברי צוות הטנק שלו ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה במהלך הקרב. במשך 141 ימים הוגדר כנעדר עד שהרב הצבאי הראשי קבע את דבר מותו. זאת על בסיס ממצאים שאפשרו זאת.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב'

מירב, אימו של עוז דניאל אמרה הבוקר ללאת רגב בכאן רשת ב': "תמיד הייתה בי תקווה שעוז יחזור בחיים, שיהיה איזה נס. בסופו של דבר זו סגירת מעגל לספק. זו לא שמחה, אבל זו תחושת הקלה. זו לא דרכו של עולם לקבור ילד, וגם לא להתחנן שיובא לקבורה".

על בנה סיפרה: "עוז הוא ילד שכולו לב, אוהב אדם, ערכי, קיבל כל אדם באשר הוא, אדם שמח ואופיטימי, תמיד הביא איתו אור. ילד של הוקרת תודה".

אמיר דניאל, אביו של עוז, התראיין לכאן רשת ב' לפני כשבוע וסיפר על בנו: "עוז הוא מוזיקאי, ניגן על גיטרות חשמליות, אהב בעיקר רוק כבד, אבל לא רק. והכל בהצטיינות. חלם לכבוש במות בארץ ובעולם. היה לו חשוב לעשות שירות צבאי משמעותי. הוא אהב את הטנק והרעות. הם ילדים מדהימים. באותו יום, הם פעלו עם אפס מודיעין, כל הצוות הוא גיבור. הטנק היה תקול. חטפו RPG, הצמידו להם שני מטענים".

"עוז התנגד, הוא לא ויתר. בשיחות לפני עם אמא שלו מירב, הוא היה אומר לה שאם יתפסו אתו וינסו לחטוף אותו, 'אני לא אשב בשבי, אני אתנגד ולא אוותר, אני אעשה הכול ולא אשב בשבי'. וזה מה שעוז עשה בסוף, הוא לא וויתר, נלחם והתנגד. היחסים ביני לבין עוז, הם הרבה מעבר לאב ובן, הוא הנפש התאומה שלי".

שמונת החטופים שעדיין בשבי חמאס:

איתי חן

ליאור רודאיף

דרור אור

מני גודארד

רן גויאלי

הדר גולדין

ג׳ושע לואיטו מולל

סודתיסאק רינתאלק