יד ושם הכריז: זוהו שמותיהם של חמישה מיליון מנרצחי השואה

מוזיאון יד ושם הכריז היום (שני) על זיהוי שמותיהם של חמישה מיליון מנרצחי השואה. לפי הודעת המוזיאון, ההישג נרשם בתום עבודה מאומצת שנמשכה 70 שנה.

מומחים מסבירים כי על אף מניין הקורבנות המוכר - שישה מיליון - ניתן יהיה לזהות 250 אלף שמות נוספים בעתיד, בעזרת בינה מלאכותית וכלים טכנולוגיים חדשים, אך ההערכה היא כי מאות אלפי שמות לא יתועדו לעולם שכן לא נותר מהם כל זכר.

חמשת מיליון השמות מתועדים היום במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה, שנגיש לציבור באינטרנט. המאגר הוא פרי עבודת איסוף של עשרות שנים שמבצע יד ושם מיום הקמתו בין היתר באמצעות דפי עד, איתור שמות במסמכים שונים ושיתופי פעולה עם ארכיונים ואתרי הנצחה.

המאגר כולל גם מאות אלפי "תיקים אישיים" שהורכבו ממקורות ארכיוניים ומציגים פרטים על חייהם וגורלם של הקורבנות. במהלך השנים סייע המאגר לאלפי משפחות ברחבי העולם להנציח, לגלות קרובי משפחה שנרצחו בשואה או כאלו שהוערך כי נרצחו בשואה והתגלה אחרת.

אחד המקורות המרכזיים למידע הוא אוסף דפי העד, שבאמצעותם נאספו עד היום כ-2.8 מיליון שמות. מילוי דפי עד מתקיים עד היום ובשנת 2013 הוכר אוסף דפי העד של יד ושם כאוסף זיכרון עולם מטעם אונסק"ו. מקור משמעותי נוסף לאיתור שמות הוא תיעוד היסטורי כמו מכתבים אישיים, יומנים, רישומים נאצים, רשימות גירוש, מפקדי אוכלוסין, וחומרי תיעוד מהליכים משפטיים נגד פושעים נאצים ומשתפי פעולה. במקביל, פעל יד ושם גם באמצעות יוזמות בלתי שגרתיות, כמו איתור שמות על מצבות בבתי עלמין ולוחות זיכרון בבתי כנסת.

ייחודיותו של מאגר השמות נבנתה במהלך השנים, שבהן הלכו והתפתחו יכולות החיפוש ואיתור השמות על ידי פיתוח אינדקסים של תצורות רבות לאיתור שמות ומקומות. בנוסף פותחו אלגוריתמים מיוחדים המאפשרים הצלבת נתונים ואיחוד מידע אודות אדם בצורה מהירה ומדויקת, מה שמסייע בדיוק המידע הקיים.

"במקרים רבים דף העד עם שם הקורבן זה כל מה שנותר מאדם", אמר ד"ר אלכסנדר אברהם, מנהל מאגר שמות קורבנות השואה של יד ושם, שהוביל את הפרויקט למעלה מ-37 שנה ופורש השנה לגמלאות.

"רוב קורבנות השואה נרצחו, לא הותירו זכר ובטח שלא קבר ולכן דפי העד מהווים מצבות סמליות. הגרמנים הנאצים ביקשו לא רק לרצוח אותם, אלא גם למחוק את עצם זכר קיומם ומאגר השמות לא מאפשר זאת. באמצעות זיהוי של אדם יהודי ועוד אדם יהודי אנו מחזירים להם את זהותם ומבטיחים שזכרם ישמר לעד", הוסיף.

יו"ר יד ושם דני דיין אמר כי איתור חמשת מיליון השמות הוא "גם הישג וגם תזכורת למחויבות שטרם הושלמה". לדבריו, "מאחורי כל שם נמצאים חיים שלמים: ילד שלא זכה לגדול, הורה שלא שב הביתה, קול שנדם לעד. חובתנו המוסרית היא להבטיח שכל קורבן ייזכר ואיש לא יישאר אנונימי".