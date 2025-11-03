החשדות נגד איש העסקים - וההערכה: בכירים נוספים ייעצרו

גורמים בעיריות ובוועדי עובדים ששוחחו עם עזרא גבאי בנושאי מינויים הבינו שיו"ר ההסתדרות מאחוריו ועל כן שיתפו פעולה. מקורות המעורים בפרטי החקירה: בימים הקרובים ייחשפו שמות של מעורבים נוספים, בהם בכירים במשק

גורמים בעיריות ובוועדי עובדים ששוחחו עם איש העסקים עזרא גבאי בנושא מינויים הבינו שיו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד עומד מאחוריו ועל כן שיתפו פעולה - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

פרשת השחיתות בהסתדרות: ועדי העובדים לא העזו להמרות את פיו של איש העסקים שעומד במרכז הפרשה - כי ידעו שארנון בר דוד הוא "הגב שלו". עוד עולה בחקירה כי בכירים התכוונו למכור נכסים של ההסתדרות - ולקחת את הרווחים | אורלי אלקלעי עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/oe3UsurURz — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

אם לא די בכך, בנו של בר דוד חשוד כי הועסק בסוכנות הביטוח של עזרא. גורמים המעורים בפרטי החקירה הצהירו שכבר בימים הקרובים ייחשפו שמותיהם של מעורבים רבים, בהם דמויות בכירות במיוחד במשק.

בית המשפט האריך היום בשמונה ימים את מעצרם בר דוד ושל רעייתו הילה, שנעצרו היום בחשד למעורבות בפרשת שחיתות חמורה של בכירים בארגון ושל מעורבים נוספים במשק.

השופטת אמרה כי מעצרה של הילה בר דוד הוארך "לאור חשד לקבלת טובות הנאה מסוגים שונים, שיבוש הליכי חקירה, חשד להשמדת ראיות ותיאום גרסאות".

בנוסף הוארך בשמונה ימים מעצרו של עזרא גבאי, איש העסקים סוכן הביטוח שנעצר במסגרת הפרשה, ובית המשפט התיר לפרסם את שמו. סנגורו של גבאי טען בדיון כי הוא ובר דוד חברים זה 30 שנה, עוד לפני שהפך ליו"ר ההסתדרות. גבאי נדהם כששמע שהמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בעשרה ימים, ואמר בדיון כי המשטרה הורתה לו: "תביא ראיה על ארנון - ותלך הביתה".

נציג המשטרה בדיון בהארכת המעצר אמר כי ייתכן שבהמשך יתבקשו מעצרים או עיכובים נוספים בהתאם להתפתחות החקירה. לדבריו, בר דוד מסר בחקירתו גרסה ראשונית ולא שמר על זכות השתיקה.

עורך דינו של בר דוד, מיכה פטמן, המייצג גם את זוגתו שנעצרה אף היא, אמר בדיון כי הוא "מתקשה לקבל שכל פעולות החקירה מחייבות מעצר" והגדיר את המעצרים "מגה פיגוע בארגון העובדים".

הבוקר בשעה 06:00 פשטה המשטרה על משרדים בהסתדרות, תאגידים וחברות ממשלתיות, עיריות ו-55 בתים פרטיים. במסגרת המבצע עצרו חוקרי להב 433 שמונה חשודים ועיכבו לחקירה 27 נוספים בהסתדרות ובמשק, בהם שני ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות. רבים מהעצורים ומהמעוכבים חשודים בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

החשד: יחסי "תן וקח" בין בכירי ההסתדרות לאיש עסקים

החשד המרכזי שעומד בלב פרשת השחיתות החמורה הוא מערכת "תן וקח" שניהלו בכירים בהסתדרות עם איש עסקים, במסגרתה לקוחות ששכרו את שירותיו של איש העסקים קיבלו "ג'ובים" ברשויות מקומיות ובתאגידים - תמורת טובות הנאה כספיות שעל פי החשד קיבלו הבכירים בהסתדרות.

השיטה: איש העסקים מחזיק בבעלותו חברת ביטוח ומנהל יחסי שוחד עם בכירים בהסתדרות ועם ראשי ועדים, כאשר על פי החשד הוא נותן להם טובות הנאה ובאמצעותם מצליח להשתלט על ג'ובים בתאגידים עירוניים, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות. בתמורה, הוא מקבל לקוחות לחברת הביטוח מאותם רשויות ותאגידים ובכך משלשל כספים לחברה שלו.

ראש להב 433 ניצב מני בנימין אמר הבוקר לאחר הפיכת הפרשה לגלויה: "מדובר בחקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים, החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה".

סנ"צ יוסי גזית, ראש שלוחת יאח"ה צפון בלהב 433, התייחס לפרשת השחיתות בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן בכאן רשת ב': "איש העסקים הוא סוכן ביטוח שעשה בהסתדרות כשלו. על כל ראש הוא מרוויח הרבה כסף. הוא משחד בצורות שונות אישי ציבור. מדובר בטובות הנאה מהרבה סוגים - טיסות לחו"ל, תפקידים בכירים, שמפניות".