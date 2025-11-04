ראש יאח"ה על פרשת השחיתות: שאיפתנו לגייס עדי מדינה

תת ניצב אלי מקמל אמר לכאן רשת ב' כי עדי המדינה אמורים לספק "תמונה רחבה במפנים". עו"ד של עזרא גבאי, איש העסקים החשוד בפרשה: "ביקשו שייתן משהו על ארנון ושר וזהו"

ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) תת-ניצב אלי מקמל התייחס היום (שלישי) בכאן רשת ב' להתפתחויות בחקירת פרשת השחיתות בהסתדרות ואמר כי השאיפה היא לגייס עדי מדינה.

תת-ניצב מקמל אמר בחצי היום לאסתי פרז בן עמי: "אנחנו רואים יתרון של גיוס עדי מדינה שיכולים לתת לנו תמונה רחבה מבפנים. לא אתייחס אם יש על הפרק בחקירה, אבל זו השאיפה. בדקנו בקפידה את כלל החשודים, עם חלק מהם עשינו חסד. יש צורך לגדר את החקירה כדי לא למשוך אותה לנצח. כרגע ישנם 35 מעורבים חשודים."

על החשדות המיוחסים לחשודים אמר קצין המשטרה הבכיר: "יש כאן מערכת מורכבת מעגלית שמזינה את כל התחנות בדרך. איש עסקים או אנשי עסקים שיש להם רצון להגדיל את שליטותם בתחום הביטוח, הם חוברים להסתדרות בראשה עומד ארנון בר דוד, עם בכירים יש להם השפעה בכל מיני מקומות".

עורך דינו של עזרא גבאי: "ההר יוליד עכברוש - וייעלם"

מוקדם יותר הבוקר, עורך הדין משה זכות מייצג את עזרא גבאי, הבעלים של חברת הביטוח הניצבת במרכז פרשת השחיתות ("יד לוחצת יד"). בריאיון לתוכנית "קלמן-ליברמן" בכאן רשת ב', הסביר הבוקר (שלישי) מדוע, לשיטתו, אין בסיס לחקירה הזו, או לדבריו, "ההר יוליד עכברוש - וייעלם".

לפי ההליך המקובל בגופים דוגמת ההסתדרות, ישנו צורך בהקמת מכרז לצורך יצירת קשר עם גוף עסקי אחר שיספק שירות. גם במקרה המדובר, על מנת לבטח אלפי עובדי הסתדרות, היה צורך בהקמת מכרז ושאותה החברה תזכה בו. אלא שלטענת עורך הדין זכות, החוקרת טענה כי לא היה חשד להטיית מכרז.

"היו כמה מכרזים שגבאי ניגש אליהם ולא זכה. כל תהליך של עבודה מול ההסתדרות, מצריך מכרז תקין על פי חוק. במכרז הזה יושבים עשרות אנשים ובוחנים את עשרות ההצעות שמגיעות. במסגרת הזו של המכרז יש מבקר חיצוני, פנימי ומבקר מדינה. גם כשנשאלה חוקרת המשטרה 'האם חושדים שמישהו הטה מכרז', היא אמרה שלא. זאת אומרת שנקודת המוצא היא שהזכייה במכרזים היא כדין", הסביר.

יתרה מכך, זכות טען כי ככל שידוע לו, לקוחותיו (עזרא ובנו), התבקשו במסגרת החקירה "שיתנו משהו נגד ארנון בר דוד ונגד איזה שר, וזהו".

עוד הוסיף עורך הדין, בנוגע לחשד למתן שוחד לבר דוד ונוספים: "לא הטיחו בו מה נתן בשוחד. הלקוח שלי אמר שהוא לא העביר שום טובת הנאה לבר דוד, הם חברים כבר 30 שנה. כל החקירה אתמול הייתה בכותרות. כאשר פורטים לפרטים - לא מוצאים דבר ממשי, לפחות בשלב הזה".

תת ניצב אלי מקמל, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, התייחס לדברים של עו"ד זכות בכאן רשת ב' ואמר: "מדובר בעורבא פרח".

עזרא גבאי. (צילום: מתוך האתר הרשמי של חברת הביטוח)

חקירת "יד לוחצת יד"

בבסיס החקירה, כך על פי החשדות, יחסי "תן וקח" בין גבאי ובנו שמעורב גם כן, לבין יושב ראש ההסתדרות - ארנון בר דוד. לפי החשד, לקוחות ששכרו את שירותיו של איש העסקים קיבלו "ג'ובים" ברשויות מקומיות ובתאגידים - תמורת טובות הנאה כספיות, ולא רק. אתמול פשטו על 55 בתים פרטיים, על תאגידים ורשויות מקומיות, כחלק מהחקירה שעוסקת בתפקידים שקיבלו אנשים המעורבים בפרשה במסגרת אותה מערכת יחסים מתגמלת לכאורה.

השיטה, לכאורה: גבאי מחזיק בבעלותו חברת ביטוח ומנהל יחסי שוחד עם בכירים בהסתדרות ועם ראשי ועדים, כאשר על פי החשד הוא נותן להם טובות הנאה ובאמצעותם מצליח להשתלט על ג'ובים בתאגידים עירוניים, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות. בתמורה, הוא מקבל לקוחות לחברת הביטוח מאותן רשויות ותאגידים ובכך משלשל כספים לחברה שלו.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות כי גורמים בעיריות ובוועדי עובדים ששוחחו עם איש העסקים עזרא גבאי בנושא מינויים, הבינו שיו"ר ההסתדרות עומד מאחוריו ועל כן שיתפו פעולה.

אם לא די בכך, בנו של בר דוד חשוד כי הועסק בסוכנות הביטוח של עזרא. גורמים המעורים בפרטי החקירה הצהירו שכבר בימים הקרובים ייחשפו שמותיהם של מעורבים רבים, בהם דמויות בכירות במיוחד במשק.

בבית המשפט הוארך אתמול בשמונה ימים מעצרם בר דוד ורעייתו הילה. השופטת אמרה כי מעצרה של הילה בר דוד הוארך "לאור חשד לקבלת טובות הנאה מסוגים שונים, שיבוש הליכי חקירה, חשד להשמדת ראיות ותיאום גרסאות". בנוסף הוארך בשמונה ימים מעצרו של גבאי, איש העסקים סוכן הביטוח שנעצר במסגרת הפרשה, ובית המשפט התיר לפרסם את שמו.