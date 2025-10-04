טראמפ מנסה לכפות את דעתו על המציאות. הלוואי שיצליח

הודעת נשיא ארה"ב מהלילה היא מהלך טראמפיסטי קלאסי: קודם נכריז הכרזות, אחר כך נדבר על הפרטים. כנראה שרק טראמפ יכול להצמיד לארגון הטרור חמאס את השאיפה ל"שלום נצחי"; אפילו בחלומות הכי טובים שלהם הם לא ציפו שברגעי המפתח של המו"מ, טראמפ יחליט - מבין כל הדברים - לצייץ את תגובת חמאס למתווה שלו, שכוללת האשמות חריפות בדבר ג'נוסייד, ואחר כך גם להתייחס לזה כאל כן מוחלט.

אבל טראמפ הוא טראמפ, ונרטיב זה הכל. ומה זה בשביל מי שכבר החזיר מטוסי קרב שהיו דקות מהפצצה באיראן, לדרוש כעת הפסקת הפצצות מהאוויר בשביל שחרור חטופים. העובדה שהמהלך הזה נוגד שתי הבטחות של נתניהו וסביבתו - לקיים מו"מ תחת אש, ולא לאפשר הפסקת אש בלי שחרור חטופים - מעניינת אותו כקליפת השום.

בשיחת עדכון מהירה מול הממשל האמריקני, היה ברור שטראמפ אכן התכוון למה שצייץ. הוא רוצה לראות עצירה של ההתקפות האוויריות. לכן, ההנחיה של נתניהו לצה"ל התקבלה במהירות, עוד במהלך הלילה: עוצרים ונוצרים. "להוריד פעילות למינימום, פעילות הגנתית בלבד", הסבירו במערכת הביטחון את הדרישות החדשות.

במילים אחרות: הפסקת אש, רק כאשר כוחות צה"ל בקווי המגע הקדמיים ביותר, כפסע מכיבוש העיר עזה, הפעם עם הקובץ. מבחינה צבאית, זו כנראה הנקודה המסוכנת ביותר. אווירת סיום המלחמה מנשבת באוויר, כולם יודעים שזה תכף יכול להיגמר, רק שהמציאות נותרה זהה: עם איומים, מחבלים ואפשרות לנפגעים. זו הייתה אותה תחושה באוויר ביום שישי השחור ברפיח, עת נחטף סגן הדר גולדין. אם יש משהו שיכול לערבל את הקלפים מחדש, גם עבור טראמפ, זה אירוע מן הסוג הזה.

בחזרה למו"מ לשחרור חטופים: כפי שדווח בכאן חדשות, הצדדים בדרך למשא ומתן אינטנסיבי כבר בימים הקרובים. האם אלו השיחות שיצליחו להביא להסכמות בין ישראל לחמאס אחרי שנתיים של מו"מ? לפי גורמים המעורים בנושא, ההתנהלות של טראמפ יוצרת נתיב שיכול להביא להתכנסות בין הצדדים. ועדיין - לא כל הדברים סגורים, יש עדיין מחלוקת בסוגיית מפתח; כמו רצון חמאס לכרוך בין שלושת הימים הראשונים למתווה, שאמורים לכלול את שחרור כל החטופים - ליתר הסוגיות.

בשבוע הבא נציין שנתיים לטבח 7 באוקטובר. המחשבה שבכל העת טראמפ היה יכול פשוט לצייץ ולהביא את ישראל וחמאס להסכמות לא נותנת מנוח. אבל יותר לא נותנת מנוח העובדה שכבר שנתיים ישנם 48 חטופים וחטופה בשבי. הימים הקרובים יכולים לשנות את תמונת המצב הכל כך מחרידה הזו. In Trump we trust.