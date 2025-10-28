פיצוץ הדרבי לא היה החלטה פוליטית - אבל הסרטון נגד אוהדי הפועל דווקא כן

זה לא סיפור על כדורגל, זה סיפור על משטרת ישראל: הגוף בעל המונופולין על הפעלת אלימות לגיטימית בישראל, שכבר נכשל בניהול הדרבי התל אביבי ומנסה להצדיק עכשיו מראש ברוטליות כלפי משתתפי אירוע ספורט.

כשמפקד מחוז תל אביב במשטרה ביטל לפני שבוע את הדרבי, ההודעה הייתה צריכה להיות מלווה בהרכנת ראש של הארגון שנכשל בביצוע תפקידו. הדרישה הישראלית הלגיטימית כלפי משטרת ברמינגהם שתתתמודד עם אבטחת אוהדי מכבי תל אביב מול אסטון וילה, לא יכולה להיות מלווה בחוסר יכולת לנהל את השיטור כאן בארץ. אבוקות מראש לא היו צריכות להיכנס ליציעים.

במקום אותה הרכנת ראש, ניצב חיים סרגרוף שלח את אנשיו להחזיר מכות. אחרי שכשלו מול קומץ מתפרעים שהשליכו אבוקות, השוטרים פרקו את זעמם על קבוצות האוהדים שרק רצו לחזור הביתה בשלום. אין דרך טובה מזו לנכר את האוהדים, במקום לרתום את הרוב הדומם של חובבי ספורט נורמטיבים לגנות את ההתפרעויות.

ההשערה המקובלת בקרב פוליטיקאים שהשר הממונה בן גביר הוא שמכוון את הפעילות נגד הפועל תל אביב מתעלמת מהעוינות ארוכת השנים בין המשטרה לבין המועדון. בכל הכבוד, שוטרי משטרת תל אביב לא צריכים את בן גביר שיגיד להם שהם לא מחבבים את האוהדים האדומים. גם חוסר היכולת המבצעית של המשטרה הוא עובדה נתונה, הרבה לפני תקופת הכהונה של הממשלה הנוכחית.

לעומת זאת, הסרטון שהפיצה היום דוברות משטרת ישראל הוא תקלה מסוג אחר, משתי סיבות. ראשית, מפני שההשוואה בין אוהדי הפועל לבין מפירי סדר במזרח ירושלים בעלי כוונות מוקדמות לפגוע בשוטרים, היא השוואה בעלת גוון פוליטי הכרחי. הפקת סרטון יח"צ שמכוון להשחיר קהל ספציפי, היא לא משימה לגיטימית לדוברות של גוף שיטור ממלכתי.

שנית, מפני שאי אפשר להתעלם מעיתוי הפצת הסרטון - רגע לפני משחקה של הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו, שאליו המשטרה כבר הודיעה שתיערך כאל "מבצע צבאי לכל דבר".

גם בהתעלם מזהות היריבה, בית"ר ירושלים, ומהטענות הוותיקות לאכיפה מקלה ביחס אליה, עולה הרושם שדוברות המשטרה החליטה להקדים רפואה למכה.

עוד לפני שהחל מבצע האבטחה המשטרתי של אירוע הספורט בחיפה - מואשם אחד הקהלים בהיותו אסופת מתפרעים מסוכנים. כך, כשיגיעו למסכים שלנו צילומי וידאו של שוטרים מפזרים בכוח אוהדים, לא יוותר למשטרה אלא למשוך בכתפיים - ולומר: "אמרנו לכם".