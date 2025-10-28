הסרטון המכעיס של המשטרה - והאיום של הפועל ת"א: "לא נעלה לשחק"

בסרטון הושוו אירועי הדרבים התל אביבי האלימים לתקריות ביטחוניות במזרח ירושלים. מנכ"ל המועדון למנהלת הליגות: "אם תופעל אלימות משטרתית נגד אוהדינו - לא נשתתף בגמר גביע הטוטו הערב"

הסרטון של המשטרה - והאיום של הפועל ת"א: "לא נעלה לשחק"

מנכ"ל הפועל תל אביב בכדורגל גיא פרימור איים היום (שלישי) כי הקבוצה לא תשתתף בגמר גביע הטוטו הערב. במכתב ששלח פרימור ליו"ר מנהלת הליגות לכדורגל ארז כלפון כתב: "בהמשך להסתה המטורפת נגד אוהדינו בימים האחרונים, ככל שתפועל אלימות משטרתית מכוונת כלפי האוהדים הקבוצה לא תעלה לשחק בגמר".

המשחק בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים צפוי להתקיים הערב באיצטדיון סמי עופר.

מוקדם יותר היום פרסמה המשטרה סרטון שהשווה בין אירועי הדרבי התל אביבי שבוטל לאירועים ביטחוניים במזרח ירושלים.

הסרטון שפרסמה המשטרה:

המשטרה פרסמה סרטון שמשווה בין התפרעויות במזרח ירושלים להתנהגות אוהדי כדורגל במגרשים • בהפועל תל אביב גינו: "סרטון מבחיל ומסוכן, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. לא נשלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה נגד האוהדים המסורים"@lianwildau pic.twitter.com/Fwy4GFe1hZ — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2025

בתגובה לסרטון פרסמה הפועל תל אביב הודעה זועמת. "מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את את המסר הנורא שבסרטון".

"צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד - וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו.

"אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום.

"מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם".