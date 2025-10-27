ארה"ב עודכנה: חיזבאללה הבריח מאות רקטות מסוריה לשטח לבנון

בחודשים האחרונים הצליח חיזבאללה להבריח מאות רקטות קצרות-טווח מסוריה אל שטח לבנון - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. בכירים אמריקנים שביקרו בישראל בשבוע האחרון עודכנו בדבר.

ההתחממות בגבול הצפוני: חיזבאללה העביר מאות רקטות קצרות טווח מסוריה. צה"ל הצליח לסכל רק חלק מההברחות. בישראל מעריכים כי ההסלמה עם לבנון תימשך | @SuleimanMas1 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/totDXPIyLy — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

בפגישותיהם של הבכירים האמריקנים עם ראש הממשלה ובכירי מערכת הביטחון ביקשה ישראל להמשיך לתקוף בלבנון, שכן מדובר בהפרה של ההסכם. ישראל הצליחה לסכל חלק מההברחות, אך לא את כולן.

בשבוע שעבר אמר גורם מערבי לכאן חדשות כי בלבנון יש תחושה כי הסיכוי לעימות מול ישראל גבוה, וכי "לא ניתן למנוע אותו".

לדברי הגורם, ששהה אז בביירות, הסיבה היא הרצון של ישראל לראות את חיזבאללה מתפרק מנשקו באופן מוחלט, אך תהליך שכזה אינו יכול להיות הרמטי במאת האחוזים, ולטענתו תמיד תימצא סיבה לתקוף, בטענה כי ממשלת לבנון לא עושה מספיק כדי לפרק את ארגון הטרור.

לצד זאת, הגורם המערבי אמר כי צבא לבנון "ממוקד מאוד" בתהליך ריכוז הנשק בידי המדינה, בעיקר בדרום הליטאני, ועושה זאת הרחק מהעין הציבורית.