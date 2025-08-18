חמאס השיב בחיוב למתווה; נתניהו: "הם בלחץ אטומי"

מקור בארגון אמר לרשתות ערביות כי הצעתן של מצרים וקטר התקבלה אחרי דיונים עם הפלגים הפלסטיניים. מדובר בהצעה הנשענת על מתווה וויטקוף, שכולל שחרור של 10 חטופים חיים והחזרת 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש

בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים אישר היום (שני) כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו אתמול מצד מצרים וקטר. בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו כתב נעים: "התנועה מסרה את הסכמתה להצעת המתווכות החדשה. נתפלל לאללה שיכבה את אש המלחמה הזו על עמנו".

הפוסט שפרסם היום באסם נעים

ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח מפי מקורותיו כי התשובה שחמאס מסר למתווכות התקבלה לאחר דיונים עם הפלגים הפלסטיניים.

בתגובה, ראש ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון, בו הוא אמר: "שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - החמאס נמצא בלחץ אטומי".

מדובר בהצעה המבוססת על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש.

פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי. לפי המתווה, שמונה חטופים חיים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, ושני חטופים חיים נוספים ישוחררו ביום ה-50 של הפסקת האש. עוד קובע המתווה כי 18 חטופים חללים ישוחררו בשלוש פעימות. על פי ההצעה צה"ל ייסוג מציר מורג ותוגבר הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום כי חמאס הסכים להצעה מחשש שישראל תכבוש את העיר עזה. "בנקודת הזמן הזאת משקלה של עזה הרבה יותר משמעותי", אמר השר. "אנחנו רואים לראשונה שחמאס, אחרי שבועות, מוכן לדון בעסקה לשחרור חטופים, רק בגלל החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש אותה. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת חמאס", הוסיף.

נסיגה, שחרור מחבלים רוצחים וסיוע הומניטרי

בכיר פלסטיני אמר היום לערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, כי ההצעה שלה הסכים חמאס כוללת נסיגה ישראלית בעומק קילומטר באזורי צפון ומזרח הרצועה, למעט שאג'עיה ובית להיא. עוד אמר בכיר כי בתמורה לעשרת החטופים החיים ישוחררו 140 מחבלים פלסטינים שנידונו למאסר עולם ו-60 מחבלים שנידונו ליותר מ-15 שנות מאסר. בעבור כל חלל ישראלי שיוחזר ישוחררו עשר גופות של פלסטינים מצד ישראל.

הבכיר הוסיף כי בהצעה שונו מפות הפריסה מחדש של כוחות צה"ל בצפון ובמזרח עזה, וכי הסיוע ההומניטרי ייכנס לעזה מיד עם כניסת ההסכם לתוקף בכמויות רבות ומתואמות בהתאם להסכם מ-19 בינואר. הסיוע יכלול דלק, מים, חשמל ובנייה מחדש של בתי החולים ומאפיות וציוד להסרת הריסות. בנוסף, על פי הבכיר, מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם להסכם הקודם.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות כי ישראל העבירה מסר למתווכות שלפיו עליהן להחזיר את חמאס לשולחן המשא ומתן, ואחרת השלב הראשון של המבצע לכיבוש העיר עזה יחל בקרוב.

ישראל העבירה למתווכות את האיום בשיחות שנערכו בימים האחרונים. עם זאת, בישראל הודו שהאיומים האלה לא מקרבים את חמאס לשיחות. גם אתמול הודו מקורות ישראלים שעסקה חלקית לא ירדה מהפרק. גורם ישראלי הוסיף כי התנאים עדיין לא הבשילו לעסקה מלאה, בעיקר כי חמאס לא מרגיש את הלחץ הישראלי.