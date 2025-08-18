פריצת דרך במו"מ?

שיחות חמאס והמתווכות על עסקה חלקית התקיימו באישור נתניהו

ישראל קיבלה את תשובת חמאס למתווה שהציעו המתווכות • בסביבת נתניהו אומרים כי ישקול עסקה חלקית "בתנאים מסוימים" • אלה השינויים שהכניסו מצרים וקטר למתווה וויטקוף
מחבר סולימאן מסוודה
הפגנה למען שחרור החטופים בראש פינה, אוגוסט 2025
הפגנה למען שחרור החטופים בראש פינה, אוגוסט 2025 צילום: דוד כהן, פלאש 90

המגעים שקיימו בימים האחרונים חמאס והמדינות המתווכות, בנושא עסקה חלקית לשחרור חטופים, התקיימו באישורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

מקור ישראלי אישר הערב כי בירושלים קיבלו את תשובת חמאס הרשמית, שהועברה למצרים ולקטר. המתווכות עדכנו את ישראל כי חמאס לא מתכוון להכניס "עזים" לתשובתו, שהוגשה אחרי לחץ משמעותי שהפעילו. 

מקורות המעורים בפרטים אומרים שההצעה דומה מאוד להצעת המקורית שנחשפה בכאן חדשות: שחרור עשרה חטופים חיים ו-18 חטופים חללים, תמורת 60 יום של הפסקת אש ומשא ומתן על סיום המלחמה.

על אף מה שנדמה כהתקדמות במגעים לעסקה, נתניהו צפוי לקיים ביום חמישי דיון מצומצם לאישור התוכניות לכיבוש העיר עזה.

 

יגיש תיקונים לתשובת חמאס? נתניהו מוכן לעסקה חלקית "בתנאים מסוימים"

עוד פורסם הערב כי בסביבתו של ראש הממשלה אומרים כי הוא אינו שולל עסקה חלקית "בתנאים מסוימים". ייתכן שנתניהו ירצה לשפר עוד את העסקה שהניחו המתווכות וחמאס על השולחן.

למרות הצהרותיו דרך לשכת ראש הממשלה שלפיהן הוא מוכן רק לעסקה הכוללת את שחרורם של כל החטופים, עסקה חלקית לא ירדה עדיין מהפרק. 

מתווה וויטקוף "פלוס": השינויים שהציעו המתווכות

עוד פורסם הערב במהדורה מפי מקור המעורה בפרטים כי ההצעה שלה הסכים חמאס מבוססת על מתווה השליח האמריקני סטיב וויטקוף, אך גם כוללת שינויים בנוגע לעומק הנסיגה של כוחות צה"ל מהרצועה, מספר המחבלים הכבדים שישוחררו ואופן חלוקת הסיוע ההומניטרי.

מיד עם העברת תשובת חמאס למתווכות פתח הארגון ב"בליץ" תדרוכים לכלי התקשורת הערביים הגדולים על כך שתשובתו למתווכות חיובית. 

חמאס מנסה להפוך את הקערה ולצייר את עצמו בפני מצרים, קטר וארצות הברית כמי שמסכים ללכת כברת דרך כדי להביא לסיום המלחמה. במקרה שישראל תתנגד לתשובה שהגיש הארגון, היא זו שתצויר כסרבנית של העסקה. 

בחמאס קיוו להינצל ע"י התפתחויות פוליטיות בישראל, מצרים תקפה: "אתם מתאבדים"

עוד הובאו הערב במהדורה פרטים על הלחץ שהפעילו המתווכות על חמאס. גורם מצרי המעורה בפרטים אמר לכאן חדשות כי בחמאס חשבו שהתפתחויות פוליטיות בתוך ישראל, או התפתחויות אזוריות כמו סבב לחימה נוסף עם איראן, יצילו אותו. נציגי מצרים השיבו כי בארגון הטרור "שוגים באשליות ומבצעים התאבדות, בזמן שהאנשים בעזה זועקים להפסקת אש". 

הרגל המסיימת של מכבש הלחצים הגיעה היום, כאשר ראש ממשלת קטר אל ת'אני הגיע בעצמו לקהיר בהזמנת השלטון המצרי. אל ת'אני נפגש עם אנשי חמאס ולפי דיפלומט ערבי המעורה בפרטי המשא ומתן, אחרי הפגישה בין הצדדים נתן חמאס נתן את הסכמתו למתווה בלי הוספת תיקונים.

כעת מקוות המתווכות הערביות שארצות הברית תפעיל לחץ על ישראל לקבל את המתווה המחודש שלהן.  

אולי יעניין אותך