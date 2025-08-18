אחרי הודעת חמאס

בן גביר: "אין לנתניהו מנדט לעסקה חלקית"; סמוטריץ': "נלחמים כדי לנצח"

השר לביטחון לאומי התנגד לעסקת חטופים חלקית מול חמאס. גורם מדיני: "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים לסיום המלחמה"
בן גביר ונתניהו
בן גביר ונתניהו צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (שני) לכך שחמאס השיב באופן חיובי על המתווה שהציע המתווכות לעסקה, ואמר: "אין לנתניהו מנדט ללכת לעסקה חלקית".

זמן קצר אחרי הודעת חמאס בן גביר פנה לראש הממשלה גם באמצעות סרטון שצילם. "אני אעשה את זה קצר ופשוט: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית", אמר בן גביר. "דם חיילינו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף ולהשמיד את חמאס", הוסיף. 

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא: "נלחמים רק בשביל לנצח! בשום אופן לא בשביל לעצור באמצע בעסקה חלקית שתפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לעצירת המלחמה בתבוסה. חמאס בלחץ גדול מכיבוש עזה כי הוא מבין שזה מחסל אותו ומסיים את הסיפור. לכן הוא מנסה לעצור את זה בחזרה לעסקה חלקית. בדיוק לכן אסור להיכנע ולהעניק לאויב חבל הצלה. לה שיך עד הסוף, לנצח ולהשיב את כל החטופים בפעימה אחת". 

במקביל, בכיר ישראלי התייחס לתשובה של ארגון הטרור ואמר: "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים לסיום המלחמה". 

ההצעה שלה הסכים חמאס מבוססת על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש. 

פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי. לפי המתווה, שמונה חטופים חיים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, ושני חטופים חיים נוספים ישוחררו ביום ה-50 של הפסקת האש. עוד קובע המתווה כי 18 חטופים חללים ישוחררו בשלוש פעימות. על פי ההצעה צה"ל ייסוג מציר מורג ותוגבר הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

אביתר דוד

אחיו של אביתר דוד: חמאס תופס את השביתה כחולשה

בן גביר ונתניהו

שרים בקבינט דרשו מנתניהו: תפסול אפשרות לעסקה חלקית

