בן גביר: "אין לנתניהו מנדט לעסקה חלקית"; סמוטריץ': "נלחמים כדי לנצח"

השר לביטחון לאומי התנגד לעסקת חטופים חלקית מול חמאס. גורם מדיני: "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים לסיום המלחמה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (שני) לכך שחמאס השיב באופן חיובי על המתווה שהציע המתווכות לעסקה, ואמר: "אין לנתניהו מנדט ללכת לעסקה חלקית".

זמן קצר אחרי הודעת חמאס בן גביר פנה לראש הממשלה גם באמצעות סרטון שצילם. "אני אעשה את זה קצר ופשוט: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית", אמר בן גביר. "דם חיילינו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף ולהשמיד את חמאס", הוסיף.

להתחיל בעסקה לפני הכניסה לתמרון כדי לא לעצור בעיצומו, או לשמור על האפשרות לחזור ללחימה: @yaara_shapira עם העמדות השונות בקבינט לגבי העסקה#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/MEmbVzi4Mu — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2025

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא: "נלחמים רק בשביל לנצח! בשום אופן לא בשביל לעצור באמצע בעסקה חלקית שתפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לעצירת המלחמה בתבוסה. חמאס בלחץ גדול מכיבוש עזה כי הוא מבין שזה מחסל אותו ומסיים את הסיפור. לכן הוא מנסה לעצור את זה בחזרה לעסקה חלקית. בדיוק לכן אסור להיכנע ולהעניק לאויב חבל הצלה. לה שיך עד הסוף, לנצח ולהשיב את כל החטופים בפעימה אחת".

במקביל, בכיר ישראלי התייחס לתשובה של ארגון הטרור ואמר: "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים לסיום המלחמה".

ההצעה שלה הסכים חמאס מבוססת על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש.

פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי. לפי המתווה, שמונה חטופים חיים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, ושני חטופים חיים נוספים ישוחררו ביום ה-50 של הפסקת האש. עוד קובע המתווה כי 18 חטופים חללים ישוחררו בשלוש פעימות. על פי ההצעה צה"ל ייסוג מציר מורג ותוגבר הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.