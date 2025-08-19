הביקור החשאי של דרמר והפגישה עם בכירים באיחוד האמירויות

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ביקר לאחרונה באיחוד האמירויות באופן חשאי יחד עם משלחת רמת דרג, בביקור שכלל פגישות עם בכירים אמירתיים, שעסקו במלחמה בעזה, בסוגיות ביטחוניות וביחסים המדיניים. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב. מלשכתו של דרמר נמסר: "לא נתייחס".

לאחרונה נפגש נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד באבו דאבי עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, פגישה שעוררה כעס בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעדיין לא ערך ביקור פומבי באמירויות מאז הסכמי אברהם.

אמש אישר בכיר חמאס באסם נעים כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו שלשום על ידי המתווכות מצרים וקטר. בישראל אישרו כי תשובת חמאס התקבלה. מדובר בהצעה להסכם חלקי המבוסס על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש.

בכאן חדשות פורסם כי המגעים שהתקיימו בימים האחרונים בין חמאס והמתווכות התקיימו באישורו של ראש הממשלה נתניהו. עוד פורסם כי בסביבתו של ראש הממשלה אומרים כי הוא אינו שולל עסקה חלקית "בתנאים מסוימים", זאת למרות הצהרותיו דרך לשכתו, לפיהן הוא מוכן רק לעסקה הכוללת את שחרורם של כל החטופים.