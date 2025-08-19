נתניהו נגד ראש ממשלת אוסטרליה: "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל"

ראש הממשלה פרסם הודעה המגנה את אנתוני אלבניזי: "הוא נטש את יהודי אוסטרליה". השבוע החריפו יחסי שתי המדינות לאחר שאוסטרליה ביטלה את הוויזה של ח"כ שמחה רוטמן

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) הודעה בגנותו של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי.

בהודעה שפרסם נתניהו נכתב: "ההיסטוריה תזכור אל אלבניזי בדיוק כמו שהוא – פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

השבוע ביטלה אוסטרליה את הוויזה של יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת שמחה רוטמן שהיה אמור להגיע לאוסטרליה לביקור בקרב חברי הקהילה היהודית. בתגובה ביטלה ישראל את הוויזות של נציגי אוסטרליה ברשות הפלסטינית.

שרת החוץ האוסטרלית פני וונג מתחה הבוקר ביקורת קשה על התגובה הישראלית ואמרה כי "ממשלת נתניהו מבודדת את ישראל".

ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי מרבה למתוח ביקורת על פעולות ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל. כמו כן תקף את נתניהו אישית וטען כי ראש ממשלת ישראל "מתכחש למשבר ההומניטרי בעזה".

במקביל, מאז טבח 7 באוקטובר דווח על עלייה של מאות אחוזים באירועים על רקע אנטישמי באוסטרליה כולל ניסיונות של פגיעה פיזית ביהודים והצתה של בתי כנסת. ראש הממשלה נתניהו תקף את התנהלות ממשלת אוסטרליה וטען כי היא אינה עושה די כדי למנוע את התופעות האנטישמיות.