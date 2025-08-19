"גורם מדיני בכיר": ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים, לא נשאיר אף אחד מאחור

לאחר הסכמת חמאס למתווה החלקי שהציעו המתווכות, לשכת רה"מ מצהירה: "לא נשאיר אף חטוף מאחור". המגעים בין המתווכות לחמאס היו באישורו ובידיעתו של ראש הממשלה נתניהו. שר החוץ המצרי: "ישראל מציבה תנאים לא מציאותיים להפסקת אש"

בזמן שבישראל בוחנים את תשובת חמאס להצעה החדשה לעסקה, לשכת ראש הממשלה מסרה היום בשם "גורם מדיני בכיר" כי "ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור".

אמש אישר בכיר חמאס באסם נעים כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו שלשום על ידי מצרים וקטר. מדובר בהצעה להסכם חלקי המבוסס על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש. פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי.

במהדורת כאן חדשות פורסם אתמול כי המגעים שהתקיימו בימים האחרונים בין חמאס והממתווכות התקיימו באישורו של נתניהו. עוד פורסם כי בסביבתו של ראש הממשלה אומרים כי הוא אינו שולל עסקה חלקית "בתנאים מסוימים", זאת למרות הצהרותיו דרך לשכת ראש הממשלה שלפיהן הוא מוכן רק לעסקה הכוללת את שחרורם של כל החטופים.

מקור ישראלי אישר כי בירושלים קיבלו את תשובת חמאס הרשמית, שהועברה למצרים ולקטר. המתווכות עדכנו את ישראל כי חמאס לא מתכוון להכניס "עיזים" לתשובתו, שהוגשה אחרי לחץ משמעותי שהפעילו.

למרות ההצהרות שיוצאות מלשכת ראש הממשלה, בסביבתו של נתניהו אומרים כי הוא אינו שולל עסקה חלקית "בתנאים מסוימים" - כך פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות. ייתכן שנתניהו ירצה לשנות שוב את תנאי העסקה שהניחו המתווכות וחמאס על השולחן.

שר החוץ המצרי: ישראל מציבה תנאים לא מציאותיים להפסקת אש

אחר הצהריים התראיין שר החוץ של מצרים, בדר עבד אל-עאטי, ברשת CNN, ואמר כי ישראל מציבה תנאים לא מציאותיים להפסקת אש: "כמובן שהישראלים מדברים על סיום המלחמה ועל עסקה כוללת, אבל הם מציבים תנאים לא אפשריים בהתחשב במה שקורה בשטח. בכך שהם מדברים על פירוק חמאס מנשקו מיידית ולא מסכימים לחמאס, פתח או לרש"פ להיות בעזה. זה לא הגיוני ולא פרקטי".

בהמשך פרסם משרד החוץ המצרי הודעה רשמית, בה נכתב כי לאחר הסכמת חמאס להסכם החדש "הכדור כעת במגרש של ישראל". בהודעה נכתב כי בשיחות שקיים אל-עאטי עם שורה של בכירים מאירופה והרשות הפלסטינית הדגיש בפניהם כי יש להפעיל לחץ על ישראל כדי שזו תיעתר ותסכים גם היא להסכם המוצע, מה שיאפשר את הקלת האסון ההומניטרי בעזה.

במהדורת כאן חדשות פורסמו אמש פרטים חדשים על הלחץ של המדינות המתווכות על חמאס. גורם מצרי המעורה בפרטים אמר לכאן חדשות כי בחמאס חשבו שהתפתחויות הפוליטיות בתוך ישראל או התפתחויות אזוריות כמו סבב לחימה נוסף עם איראן, יצילו אותו. נציגי מצרים השיבו כי בארגון הטרור "שוגים באשליות ומבצעים התאבדות, בזמן שהאנשים בעזה זועקים להפסקת אש".

הלחץ עלה מדרגה אתמול כאשר ראש ממשלת קטר אל ת'אני הגיע בעצמו לקהיר בהזמנת השלטון המצרי. אל ת'אני נפגש עם אנשי חמאס ולפי דיפלומט ערבי המעורה בפרטי המשא ומתן, אחרי הפגישה בין הצדדים נתן חמאס נתן את הסכמתו למתווה בלי הוספת תיקונים. כעת מקוות המתווכות הערביות שארצות הברית תפעיל לחץ על ישראל לקבל את המתווה המחודש שלהן.