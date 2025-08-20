באופן חריג: בסוריה הודיעו רשמית על פגישה עם משלחת ישראלית בפריז

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית מסרה כי שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני נפגש בבירת צרפת פריז עם משלחת ישראלית "כדי לדון במספר נושאים הקשורים לחיזוק היציבות באזור ובדרום סוריה"

בסוריה פרסמו הלילה (שלישי) באופן חריג הודעה רשמית על פגישה בין שר החוץ הסורי לבין השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית מסרה כי שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני נפגש בבירת צרפת פריז עם משלחת ישראלית "כדי לדון במספר נושאים הקשורים לחיזוק היציבות באזור ובדרום סוריה".

הדיונים לפי הדיווח התמקדו בהפחתת ההסלמה, אי ההתערבות בענייניה הפנימיים של סוריה, הגעה להבנות שיתמכו ביציבות באזור, מעקב אחר הפסקת האש בהר הדרוזים והפעלה מחדש של הסכם הפרדת הכוחות מ-1974. עוד צוין כי הדיונים מתקיימים בתיווך אמריקני במסגרת המאמצים הדיפלומטיים שנועדו לחזק את ביטחון ויציבות סוריה ולשמור על שלמותה הטריטוריאלית.

בתוך כך, אמש דווח בכאן חדשות כי השייח' מופק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, נפגש בפריז עם השליח האמריקני תום בראק. במוקד השיחות נמצא המצב בהר הדרוזים אחרי מעשי הטבח נגד הדרוזים בדרום סוריה. הפגישה התקיימה שעות לפני הפגישה בין בראק להשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ושר החוץ הסורי א-שייבאני.

גורם המעורה בפרטי הפגישה אמר לכאן חדשות כי במהלכה הוצגו לשליח האמריקני תיעודים קשים המעידים על מעורבות כוחות השלטון בדמשק במעשי הטבח בהר הדרוזים. הדיון נערך סביב יוזמה לפתיחת ציר הומניטרי בחסות אמריקנית מצפון הגולן הסורי ועד א-סווידא, והסרת המצור שהוטל על ההר.