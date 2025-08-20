פרסום ראשון

בניגוד לנהלים: עוצמה יהודית מימנה את נסיעת בן גביר לארה"ב

החוק קובע כי על המשרד לביטחון לאומי לממן נסיעה מסוג זה, אך ממסמך שנחשף בכאן חדשות עולה כי המשרד לא לקח חלק במימון הנסיעה המקצועית. בן גביר: "אתם צריכים להגיד לי כל הכבוד"
מחבר הדס גרינברג
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יולי 2025
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יולי 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מפלגת עוצמה יהודית היא שמימנה את נסיעתו של השר לביטחון לאומי ויו"ר המפלגה, איתמר בן גביר, לארצות הברית לפני ארבעה חודשים - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

 

במסגרת הביקור קיים בן גביר פגישות מקצועיות במשטרת מיאמי, בבית כלא במיאמי ובמשטרת ניו יורק. על פי חוק נדרש כי משרדו של השר יממן נסיעות מסוג זה, ולא המפלגה. 

במסמך שנחשף הערב במהדורה, בשיתוף התנועה לחופש המידע, מודים במשרד לביטחון לאומי כי לא לקחו חלק במימון נסיעתו המקצועית של השר.

יש לציין כי במקרים של מימון מפלגתי, בניגוד למימון של משרד ממשלתי, אין חובה לחשוף עלויות.

מלשכתו של השר בן גביר נמסר בתגובה: "במקום להגיד לשר כל הכבוד על שהוא חוסך כסף מתקציב המדינה והמפלגה משלמת - אתם עוד מדווחים נגד. אין גבול לשנאת התקשורת. מכל מקום, רוב הביקור היה מטעם המפלגה".

"הביקור היה למען עם ישראל והכסף הוא על חשבון המפלגה ולא על חשבון הציבור", נמסר מטעמו של השר. פירושו של דבר כי בלשכתו של בן גביר מודים שפעלו בניגוד לנהלים. 

עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, מסר בעקבות הפרסום: "החשיפה על ערבוב אסור בין עניינים מפלגתיים למקצועיים מעלה חשש לעבירה של שימוש בנכסי המשרד לביצוע תעמולה פוליטית. אנו בוחנים הגשת עתירה בנושא".  

