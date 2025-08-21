שגריר ארה"ב בישראל: זה לא ראוי מצידנו להכתיב לישראל מה לעשות

"אנחנו ניתן לישראל לעשות את ההחלטה שהכי טובה למדינה ולחטופים. חשוב להגיד שהסבל שנגרם עכשיו הוא לא בגלל ישראל, אלא בגלל חמאס", אמר שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי בריאיון לכאן רשת ב

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התראיין היום (חמישי) לתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב, וסיפר על עמדותיו בנוגע להתערבות אמריקנית בהחלטה על פנייה לעסקה או להמשך המלחמה בעזה, ועל גל ההכרה במדינה פלסטינית.

"זה לא יהיה חכם מצדי לנסות לייעץ לנתניהו מה לעשות", הוא הבהיר. "דבר ראשון אנחנו צריכים לוודא שחמאס רציניים לגבי עסקה - כי בעבר בכל פעם שבה היה נראה שתהיה עסקה - חמאס שינה את התנאים ברגע האחרון. אני מקווה שהם לא יעשו זאת הפעם. עמדת ארה"ב ברורה - הנשיא אמר שכל החטופים חייבים לחזור, וחמאס לא יכול להישאר בשלטון".

הריאיון המלא:



הוא הוסיף: "זה לא ראוי מצידנו להכתיב לישראל מה לעשות. אנחנו ניתן לישראל לעשות את ההחלטה שהכי טובה למדינה ולחטופים.

זאת החלטה מאוד קשה, ולא משנה מה יתקבל יהיו אנשים שיתמכו ואנשים שיהיו נגד. אני רוצה להבהיר שהסבל שנגרם עכשיו הוא לא בגלל ישראל, אלא בגלל חמאס".

על תנאי העסקה אמר האקבי: "אני לא בפוזיציה להגיד בדיוק מה התנאים שמונחים על השולחן, ואנחנו לא יודעים את כל הפרטים. אנחנו חושבים שחמאס צריך להיעלם, כמו שהנאצים עזבו את מוקדי הכוח אחרי מלחמת העולם השנייה. אי אפשר לסלוח על מה שחמאס עשה ב-7 באוקטובר, ואי אפשר להשאיר אותו שם ולתת לו איזו תחושה של ניצחון, אחרי שמחבלי חמאס רצחו 1200 אנשים וחטפו 250".

בהמשך נשאל האקבי על תאריך יעד אמריקני לסיום המלחמה. "אני חושב שלא מתאים לעשות את זה במונחים של לוח זמנים", אמר. "צריך לשאול מה המטרה. אם המטרה היא שלא יהיה שוב 7 באוקטובר - אי אפשר לתת לזה מסגרת זמן. ראינו את הסרטונים של החטופים, הייתי רוצה שכל העולם יגנה את חמאס, אבל לצערי יש מדינות אירופאיות שמפעילות יותר לחץ על ישראל מאשר על חמאס".

"ארצות הברית מפעילה לחץ אקטיבי על מדינות אירופה נגד ההכרה במדינה פלסטינית", האקבי הוסיף. "הבהרנו מראש שאנחנו לא מתכננים לשחק במשחק המגוחך הזה, שרק עיכב את שחרור החטופים. האירופאים התחילו לדבר על הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וחמאס הפסיק את המו"מ. אם אירופה תכריז על הכרה במדינה פלסטינית ישראל תכריז על ריבונות בחלק משטחי יהודה ושומרון, וזה רק מחבל בכל העניין ומהווה הפרה של הסכם אוסלו, שמדבר על שיתוף פעולה על צעדים חד צדדיים. אולי הם חושבים שזה יעזור, אבל זה גורם נזק".

לשאלה על המצב ההומניטרי בעזה ענה האקבי: "אני בטוח שיש אנשים רעבים בעזה. לא שמעתי דיווחים מאומתים על רעב המוני, אבל אני בטוח שיש אנשים רעבים. אני רק רוצה שנזכיר לעצמנו למה הם רעבים - כי יש ארגון טרור מרושע שגוזל מהם מזון ומנסה למכור אותו במקום לתת לאנשים שזקוקים לו. אני לא יודע למה אין יותר גינויים למנגנון של האו"ם, שהוא כל כך לא יעיל עד שלפי הנתונים שלהם 92% מהסיוע נלקח לפני שהוא מגיע לאנשים".