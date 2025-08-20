גורם מדיני: לא מתכוונים לשגר כעת משלחת להמשך המו"מ

נתניהו מעוניין להתחיל במבצע לכיבוש עזה במטרה להפעיל לחץ על חמאס. מחר, בתום דיון ביטחוני בראשותו, צפויה ישראל להעביר את תשובתה למתווכות

גורם מדיני אמר כי ישראל לא מתכוונת לשגר משלחת להמשך המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים בשלב זה - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. זאת, לאחר שחמאס הסכים להצעת המתווכות לעסקה המבוססת על מתווה השליח האמריקני סטיב וויטקוף.

בישראל בוחנים את הצעת חמאס אך לא מחזירים תשובה, כי נתניהו רוצה להתחיל את המבצע לכיבוש העיר עזה. בינתיים, למתווכות אוזלת הסבלנות@SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/XQ1kdParb8 — כאן חדשות (@kann_news) August 20, 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין להתחיל את המבצע לכיבוש העיר עזה, שכונה "מרכבות גדעון ב'", במטרה להפעיל לחץ על חמאס.

מחר יתקיים בדרום דיון ביטחוני בראשותו של נתניהו כדי לדון בתוכניות למבצע. לאחר מכן צפויה ישראל להעביר את תשובתה למתווכות.

>> הדילמה של ישראל, והפערים בין הודעות נתניהו ל"גורם המדיני"

אמש פורסם במהדורה כי מקור פלסטיני שראה את נוסח המתווה שאותו אישר חמאס אמר לכאן חדשות כי מדובר במתווה וויטקוף עם "שינויים מינוריים".

לפי המקור, "אין במתווה הזה דרמה גדולה שלא ראינו במתווים קודמים". הוא הסביר כי לגבי נסיגת כוחות צה"ל מדובר בשינויים של "מאה או 200 מטרים לפה או לשם".

בנוסף, אמר המקור הפלסטיני, המתווה הנוכחי כולל סעיף משמעותי הנוגע למעבר רפיח, כזה שהופיע בעבר ונחשף בכאן חדשות, ולפיו המעבר ייפתח לראשונה באופן דו כיווני ויאפשר בנוסף ליציאה מהרצועה גם כניסה של פלסטינים.

בכיר חמאס באסם נעים אישר שלשום כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו על ידי מצרים וקטר. לפי ההצעה ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש. פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי.