לאחר אישור תוכנית הבניית באזור E1 במעלה אדומים: בריטניה זימנה את שגרירת ישראל לשיחה

השגרירה חוטבלי זומנה לשיחה בעקבות אישור הבנייה בשטח E1, שתקטע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין בית לחם ומזרח ירושלים לבין רמאללה

בריטניה זימנה היום (חמישי) את שגרירת ישראל, ציפי חוטובלי לשיחה, לאחר שבישראל אישרו תוכנית לבניית התנחלות באזור E1. . בנייה בשטח זה תקטע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני באזור, ותחצוץ בין בית לחם ומזרח ירושלים, לבין רמאללה.

בריטניה, יחד עם 20 מדינות נוספות וכן האיחוד האירופי, גינו בהצהרה משותפת את תוכנית הבנייה ב-E1. הם כינו אותה "בלתי מקובלת והפרת החוק הבין-לאומי".

ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח הכריז אתמול כי המנהל האזרחי אישר את התכנון לבניית שכונת E1 - "מבשרת אדומים". בנייה ישראלית בשטח E1, שגודלו 12 ק"מ רבוע וממוקם בין מעלה אדומים לירושלים, עוכבה במשך שנים מסיבות שונות בהן לחץ בין-לאומי.

אביב טטרסקי, חוקר בעמותת עיר עמים, אמר: "אישור תכנית E1 מהיום מדגים עד כמה ישראל נחושה במימוש מה שמשרדו של סמוטריץ' הגדיר כ'תוכנית אסטרטגית' לקבור את האפשרות למדינה פלסטינית ולספח בפועל את הגדה המערבית".

הוא הוסיף ותקף: "מדובר בבחירה מודעת של ישראל לקיום משטר אפרטהייד. אם הקהילה הבינלאומית רצינית לגבי שלום והקמת מדינה פלסטינית, יש לנקוט מיד בצעדים אפקטיביים שימנעו את גירוש הפלסטינים באזור E1 ואת הקמת ההתנחלות הגדולה החדשה בלב הגדה המערבית".