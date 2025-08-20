השר דרמר, שר החוץ הסורי והשליח האמריקני נפגשו בבפריז ובבאקו, לפי הדיווח - בין סוריה לבין ישראל ישנה הסכמה על כ-80% מהפרטים בהסדר המתגבש על דרום סוריה • עוד עולה מהדיווח כי לא יוקם מסדרון הומניטרי בין ישראל לבין א-סווידא

דיווח: הסיכומים בין סוריה לבין ישראל כמעט הושלמו

השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, נפגש בפריז עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני והשליח האמריקני טום באראק נפגשו אתמול (שלישי) בפריז, שם השלושה דנו בהסדר המדיני המתגבש בין ישראל לסוריה, ובעניין המסדרון ההומניטרי שישראל מבקשת להעביר לא-סווידא.

לפי הדיווח בערוץ אל-ערביה, הסיכומים בין סוריה לבין ישראל על הסידורים השונים בדרום סוריה "כמעט הושלמו", וכי ישנה הסכמה על כ"80% מהפרטים" בין ישראל וסוריה. עוד דווח כי הושגה הסכמה על המשך השיחות הביטחוניות בין הצדדים בפריז ובבאקו.

עוד מסרו המקורות כי בסוריה ובארצות הברית מתנגדות להקמת מסדרון הומניטרי בין ישראל לבין א-סווידא, שכן הן רואות בו כ"פרס לקיצונים" - בהתייחס לגורמים הניציים בקרב הדרוזים באזור - וכי המשטר הסורי מוכן לפתיחת הערוץ ההומניטרי רק לאחר סיום המתיחות הנוכחית בינו לבין הדרוזים.

גורם במשטר הסורי מסר לסוכנות הידיעות הסורית "סאנא" ש"לא יהיה שום מסדרון הומניטרי שיחצה את הגבול. חלוקת הסיוע ההומניטרי תבוצע אך ורק בתיאום ישיר עם מוסדות המדינה בדמשק, מתוך הקפדה על כך שהסיוע יגיע בצורה בטוחה ומאורגנת אל כל מי שזכאי לו, כולל מחוז א-סווידא ומחוזות נוספים".

כוחות דרוזים בא-סווידא צילום: AP Photo/Omar Sanadiki

בתוך כך, השליח האמריקני ביקש משר החוץ הסורי הבהרות לגבי תיעודים של מעשי זוועה כנגד הדרוזים באזור העימות, כולל תיעוד שהציג בפניו השייח' מוופק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל. עוד נמסר כי השייח' טריף ביקש מאחד ממקביליו בסוריה להגיע לפיתרון עם השלטון בדמשק.