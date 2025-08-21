במפלגת כחול-לבן הגיבו על טור דעה שפורסם ב"וואלה", שביקר את בני גנץ על כוונתו של ראש המפלגה להצטרף לממשלה בכדי להביא לעסקה מול חמאס - כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות

"אידיוט הוא מי ששונא את ביבי יותר משרוצה להחזיר חטופים"

כחול-לבן פרסמה היום (חמישי) הודעה בתגובה לטור דעה באתר "וואלה", שקרא לראש המפלגה בני גנץ "אידיוט שימוש", על הדיווחים כי בכוונתו להצטרף לממשלה - במטרה להביא לעסקה להפסקת הלחימה ושחרור החטופים. בהודעת המפלגה נמסר: "אידיוט הוא מי ששונא את ביבי יותר משרוצה להחזיר חטופים".

גנץ שוקל לחזור לממשלה. יו"ר כחול לבן מקיים התייעצויות האם לחזור לצורך ביצוע עסקת חטופים | פרסום ראשון של @shemeshmicha#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/94bbShxpsf — כאן חדשות (@kann_news) August 20, 2025

גורמים במפלגה הגיבו גם על פרסום כאן חדשות לכניסה אפשרית לממשלה: "לא נעשתה פנייה מלשכת ראש הממשלה כדי לברר אפשרות לכניסה שלנו לממשלה, ולא היו בירורים מצד לשכת גנץ ללשכת נתניהו לגבי אפשרות כזאת".

אתמול פורסם בכאן חדשות כי גנץ שוקל את המהלך על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים. באופוזיציה דיברו עד כה בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, ועכשיו גנץ שם על השולחן גם אפשרות של כניסה לממשלה. בינתיים נתניהו עוד לא קיבל החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע מצד המתווכות.

לאחר הפרסום, אמר ח"כ אלון שוסטר בכאן הלילה בכאן רשת ב: "כרגע אין מגעים על הכניסה לממשלה, אבל אם נבין שזה מה שיוביל לשחרור חטופים זה מה שנעשה. מה מצפים? שניתן לחטופים למות?".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לפרסום ופנה לנתניהו: "יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה". בסקר "כאן חדשות", שפורסם לפני עשרה ימים, מפלגת כחול לבן של בני גנץ קיבלה 4 מנדטים בלבד, ובחלק מהסקרים גנץ אף ירד מתחת לאחוז החסימה.