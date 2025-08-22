טראמפ: כנראה שיש פחות מ-20 חטופים חיים

"אני הוצאתי את רוב החטופים מעזה, בלעדיי כולם היו מתים", אמר הנשיא האמריקני. מטה משפחות החטופים: "אדוני הנשיא, יש 50 חטופים וכל אחד מהם עולם ומלואו. אם דרמר יודע אחרת - הוא צריך קודם לעדכן אותנו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שישי) כי ייתכן שיש פחות מ-20 חטופים חיים בעזה. "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו", אמר לכתבים בבית הלבן. "אני הוצאתי את רוב החטופים מעזה, בלעדיי כולם היו מתים. הם באים אליי ומודים בכך", הוסיף הנשיא. "אמרתי שכשחמאס יגיע ל-20 הוא לא יעשה יותר עסקאות, ואז פרסמתי הודעה ואמרתי שצריך לפגוע בהם. זה סחיטה וזה חייב להיגמר".

מטה המשפחות להחזרת החטופים מסר בתגובה לדבריו של טראמפ: "כבוד הנשיא, יש 50 חטופים. עבורנו כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. אם השר דרמר, שמדבר רק עם האמריקנים אבל לא טורח לדבר או להיפגש עם משפחות החטופים, יודע משהו אחר - ראוי היה שיעדכן ראשית את המשפחות".

בהודעה ששלח מתאם השבויים והנעדרים גל הירש למשפחות החטופים נכתב כי על פי המידע שבידי ישראל אין שינויים במספר החטופים החיים. "20 מהחטופים בחיים, שניים עם חשש כבד לחייהם, 28 אינם בין החיים והוגדרו כחטופים חללים", כתב הירש.

בחודש מאי האחרון התבטא הנשיא האמריקני בצורה דומה. 24 מהחטופים הוגדרו אז חיים, אך הוא אמר כי רק 21 מהם אכן בחיים. דבריו אז הגיעו אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה רמזו על ירידה במספר החטופים החיים במפגש עם משיאי המשואות לקראת טקס יום העצמאות.

ראש הממשלה אמר אז כי "יש עד 24 חיים". בשלב זה לחשה רעייתו שרה נתניהו "פחות", והוא הגיב: "אני אומר עד", והמשיך: "והיתר כמובן לצערנו לא בחיים, ואנחנו נחזיר אותם".