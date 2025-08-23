שחרור אסירי עולם ואורך הפרימטר: פרטים מתנאי חמאס לעסקה

בחמאס דורשים שחרור של 150 מחבלים המרצים מאסרי עולם בבתי הכלא בישראל • ארגון הטרור מוכן לפרימטר של 700 מטרים בחלק מהאזורים ברצועה, מה שמקובל על צה"ל • במצרים מתוסכלים מההמתנה לתשובת ישראל - ומבקרים את ארה"ב: "הממשל בכיס של נתניהו"

במסגרת התשובה שהעביר חמאס לישראל דורש ארגון הטרור שחרור של 150 מחבלים השפוטים למאסר עולם. כך פורסם היום (שבת) בכאן חדשות. חמאס טרם העביר את שמות המחבלים אותם הוא מעוניין לשחרר.

בחמאס השיבו על ההצעה החדשה לשחרור החטופים: @SuleimanMas1 על ההתגמשות בהיקף אזור החיץ הביטחוני, מספר המחבלים עם דם על הידיים שישוחררו - והסיבה לעיכוב בתשובה הישראלית#חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/EeLEl3KoFZ — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2025

במקביל חמאס התגמש בעניין גודל הפרימטר, מרחב החיץ שיצר צה"ל ברצועת עזה. תחילה חמאס היה מעוניין שמרחב זה יפונה באופן מלא על ידי צה"ל. מתשובת ארגון הטרור להצעת המתווכות עולה כי ארגון הטרור מסכים לפרימטר של 700 מטר לפחות בחלק מהאזורים. הצעה זו מקובלת על צה"ל.

המתווכות לוחצות על ישראל להחזיר תשובה כדי לפתוח בסבב חדש במשא ומתן.

תסכול במצרים וקטר: האמריקנים לא לוחצים מספיק

בתוך כך ישנו תסכול גדול במצרים וקטר מכך שישראל לא מעבירה תשובה חיובית להצעה אליה הסכים חמאס ובמקביל מתקדמת עם התוכנית הצבאית לכיבוש העיר עזה.

במצרים ישנו תסכול גם מהממשל האמריקני, זאת כיוון שבקהיר התרשמו כי הממשל לא מפעיל לחץ על ישראל להסכים להצעה. התחושה בקהיר היא כי "הממשל האמריקני בכיס של נתניהו".

"טראמפ בכיס של ישראל": המתווכות מתוסכלות שארה"ב לא הפעילה לחץ על ישראל להשיב בחיוב על הסכמת חמאס למתווה לשחרור החטופים, ואף נותנת גיבוי למהלך הצבאי לכיבוש העיר עזה | @kaisos1987 עם הפרטים#חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/auqf2FefBW — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2025

כך שכל הניסיונות של מצרים וקטר לגייס את האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לא עולים יפה. לניסיונות אלו הצטרפה היום רעייתו של נשיא טורקיה אמינה ארדואן ששיגרה מכתב לרעיית נשיא ארצות הברית מלניה טראמפ.

במכתב הפצירה ארדואן בטראמפ לקרוא לנתניהו לעמור את "האסון ההומניטרי בעזה".

הרמטכ"ל: נצמצם את הפגיעה בלוחמים

הרמטכ"ל אייל זמיר העביר מסר למפקדים לפיו המתקפה על העיר עזה תתבצע באיטיות ובשיטה שתצמצם את הסיכון ללוחמים. לדברי זמיר הפעולה תתבצע מעל ומתחת לקרקע.

ההכנות לכיבוש העיר עזה: @roysharon11 עם המסר של הרמטכ"ל למפקדים – ולוחות הזמנים להרחבת התמרון#חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/qLp8CGM7pp — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2025

כ-60 אלף חיילי מילואים יזומנו לשירות פעיל החלה מ-2 בספטמבר וצפויים להתאמן כשבועיים לקראת ההתקפה. בצה"ל מעריכים כי תושג שליטה מבצעית על עזה העיר כחודשיים מרגע השלמת הכתר עליה.