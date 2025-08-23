המו"מ לעסקה

שחרור אסירי עולם ואורך הפרימטר: פרטים מתנאי חמאס לעסקה

בחמאס דורשים שחרור של 150 מחבלים המרצים מאסרי עולם בבתי הכלא בישראל • ארגון הטרור מוכן לפרימטר של 700 מטרים בחלק מהאזורים ברצועה, מה שמקובל על צה"ל • במצרים מתוסכלים מההמתנה לתשובת ישראל - ומבקרים את ארה"ב: "הממשל בכיס של נתניהו"
מחבר סולימאן מסוודה
מחבלי חמאס בעזה
מחבלי חמאס בעזה צילום: AP

במסגרת התשובה שהעביר חמאס לישראל דורש ארגון הטרור שחרור של 150 מחבלים השפוטים למאסר עולם. כך פורסם היום (שבת) בכאן חדשות. חמאס טרם העביר את שמות המחבלים אותם הוא מעוניין לשחרר.

במקביל חמאס התגמש בעניין גודל הפרימטר, מרחב החיץ שיצר צה"ל ברצועת עזה. תחילה חמאס היה מעוניין שמרחב זה יפונה באופן מלא על ידי צה"ל. מתשובת ארגון הטרור להצעת המתווכות עולה כי ארגון הטרור מסכים לפרימטר של 700 מטר לפחות בחלק מהאזורים. הצעה זו מקובלת על צה"ל.

המתווכות לוחצות על ישראל להחזיר תשובה כדי לפתוח בסבב חדש במשא ומתן.

תסכול במצרים וקטר: האמריקנים לא לוחצים מספיק

בתוך כך ישנו תסכול גדול במצרים וקטר מכך שישראל לא מעבירה תשובה חיובית להצעה אליה הסכים חמאס ובמקביל מתקדמת עם התוכנית הצבאית לכיבוש העיר עזה.

במצרים ישנו תסכול גם מהממשל האמריקני, זאת כיוון שבקהיר התרשמו כי הממשל לא מפעיל לחץ על ישראל להסכים להצעה. התחושה בקהיר היא כי "הממשל האמריקני בכיס של נתניהו".

כך שכל הניסיונות של מצרים וקטר לגייס את האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לא עולים יפה. לניסיונות אלו הצטרפה היום רעייתו של נשיא טורקיה אמינה ארדואן ששיגרה מכתב לרעיית נשיא ארצות הברית מלניה טראמפ.

במכתב הפצירה ארדואן בטראמפ לקרוא לנתניהו לעמור את "האסון ההומניטרי בעזה".  

הרמטכ"ל: נצמצם את הפגיעה בלוחמים 

הרמטכ"ל אייל זמיר העביר מסר למפקדים לפיו המתקפה על העיר עזה תתבצע באיטיות ובשיטה שתצמצם את הסיכון ללוחמים. לדברי זמיר הפעולה תתבצע מעל ומתחת לקרקע.

כ-60 אלף חיילי מילואים יזומנו לשירות פעיל החלה מ-2 בספטמבר וצפויים להתאמן כשבועיים לקראת ההתקפה. בצה"ל מעריכים כי תושג שליטה מבצעית על עזה העיר כחודשיים מרגע השלמת הכתר עליה.

