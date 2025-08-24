השר אליהו: כשנתניהו מוקף באנשים כמו גנץ וחליוה הוא נגרר אל המקומות של הקונספציה

שר המורשת טען בריאיון לאסתי פרז בן-עמי כי יו"ר כחול לבן וראש אמ"ן לשעבר הובילו קונספציה שבסופו של דבר סחפה גם את ראש הממשלה. "התפיסה שלהם הובילה בסופו של דבר למצב הקשה שנכנסו אליו", הוא אמר

שר המורשת עמיחי אליהו התראיין היום (ראשון) בתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן-עמי והסביר מדוע לשיטתו, לא כדאי לראש הממשלה בנימין נתניהו לחבור לבני גנץ, כפי שהציע לו אמש במסיבת העיתונאים.

"ראש הממשלה הוביל את הקונספציה במשך הרבה מאוד שנים כשהוא היה כאן כראש ממשלה. כשראש הממשלה מוקף באנשים כמו בני גנץ, כמו אהרון חליוה ודומיהם, אז בסופו של דבר הוא נגרר אל המקומות האלה", טען השר אליהו.

הוא המשיך: "התפיסה שבני גנץ מאמין בה, למרבה הצער והכאב, הובילה אותנו לקונספציה שגרמה בסופו של דבר למצב הקשה שנכנסנו אליו. ולכן אני אומר לבני גנץ, אתה רוצה להצטרף לממשלה? ברוך הבא, תצטרף אחרי שתבקש סליחה".

מוקדם יותר היום, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לעג להצעתו של גנץ לשוב לממשלת נתניהו: "זה היה מופע מעורר רחמים. ראיתי שם אדם עייף, מפוחד, מבוהל שמתחנן על נפשו וזוחל ותופס טרמפ על הנושאים הכי רגישים".

מבחינתו של ליברמן, מדובר בהצעה שהיא "בזבוז זמן". כך הוא הסביר: "אני לא מזלזל בגנץ, אני מרחם עליו. בליכוד לא מתייחסים אליו. נתניהו הוכיח שמבחינתו אין שיקולי ביטחון. ההצעה שלו לא נועדה להציל את החטופים, אלא את גנץ עצמו".