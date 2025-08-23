ראש מפלגת כחול לבן קיים מסיבת עיתונאים: "יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו – אני רוצה להציל את החטופים". הוא קרא לנתניהו, לפיד וליברמן: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל"

יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ קיים הערב (שבת) מסיבת עיתונאים בה קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופזיציה יאיר לפיד, ואביגדור ליברמן להקים "ממשלת פדיון שבויים" לתקופה של חצי שנה. על פי גנץ, בתקופה זו יש לטפל בסוגיית החטופים וחוק הגיוס ואז להכריז על בחירות מוקדמות.

לדברי גנץ: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

עוד אמר גנץ: "אני יודע, תכף יתחילו מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים. יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר, נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".

גנץ ענה במסיבת העיתונאים לשאלת כאן חדשות, בנוגע להקלטות שלו שנחשפו ובהן הוא טען כי "השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להעיף אותי". על השאלה אם כוונתו בגורמים אלה הייתה ליאיר גולן, הוא ענה: "כל אחד יכול לבדוק ולהגיע למסקנות בעצמו"

גנץ בתשובה לשאלת @yaara_shapira אם יאיר גולן עומד מאחורי הקמפיין נגדו: "כל אחד יכול לבדוק ולהגיע למסקנות בעצמו"#חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/uImV5dnild — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2025

גורם בכחול לבן: "אם נתניהו לא מסכים - הוא סרבן"

גורם בכחול לבן התייחס הערב למתווה גנץ ואמר: "המהלך נרקם במשך שבועות לאור האפשרות להגיע לעסקה והווטו של בן גביר וסמוטריץ'. גנץ קיים בימים האחרונים התייעצויות עם גורמים בכירים בעולם ובארץ והוא סבור שאפשר להגיע לעסקה שתשיב בסופו של דבר את כולם.

"הבעיה היא תמיד שכשאנחנו בעמדת לחץ על חמאס - אנחנו לא מממשים אותו, אסור שזה יקרה שוב. עבור רבים מהחטופים זו יכולה להיות הפעם האחרונה".

עוד אמר הגורם: "היתרון במהלך ברור לאופוזיציה: אם נתניהו לא מסכים, הוא הסרבן. הוא האחראי. אם הוא יעשה עסקה לבד, מצוין. אנחנו צריכים להציע את כל הגיבוי האפשרי – עד הקצה. לנתניהו זה מאפשר לסגור מעגל עם החטופים, ולצאת לבחירות בלי שהעביר חוק השתמטות".

לדברי הגורם, "יאיר גולן הוא סדין אדום בליכוד ולכן גנץ לא קרא לו להצטרף – אין לו התנגדות שישתתף במהלך". גולן לא נשאר חייב, והשיב בציוץ ברשת X: "המטרה שלנו היא הצלת החטופים והצלת ישראל - לא הצלת נתניהו".

ישראל ביתנו בתגובה לגנץ: "לא ניקח חלק בשום ספין"

ממפלגת ישראל ביתנו נמסר בתגובה: "החזרת כל החטופים זה לא שמאל ולא ימין, זה ישר. ישראל ביתנו קוראת להחזיר את כל החטופים עכשיו, בלי שום התניות. הממשלה היחידה שנהיה חברים בה זו ממשלה ציונית מקיר לקיר ולא ניקח חלק בשום ספין". בתגובה לכך מסרו בכחול לבן: "נבחרנו לכנסת כדי להשתמש בכוחנו הפוליטי. כדי להחזיר את החטופים ולתת גב למשרתים - צריך ליזום, ולא לשבת ביציע ולחלק עצות".

כמו כן, השר איתמר בן גביר תקף את יו"ר כחול לבן: "את ההבדל בין הקבינט עם גנץ לבין הקבינט בלעדיו, ראינו באיראן, בלבנון, בסוריה וברפיח. בוחרי הימין בחרו מדיניות ימין - לא למדיניות גנץ, לא לממשלת מרכז, לא לעסקאות כניעה לחמאס, כן לניצחון המוחלט".

בכאן חדשות פורסם כי גנץ שוקל את המהלך על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים. באופוזיציה דיברו עד כה בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, ועכשיו גנץ שם על השולחן גם אפשרות של כניסה לממשלה. בינתיים נתניהו עוד לא קיבל החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע מצד המתווכות.

לאחר הפרסום, אמר ח"כ אלון שוסטר בתוכנית כאן הלילה בכאן רשת ב: "כרגע אין מגעים על הכניסה לממשלה, אבל אם נבין שזה מה שיוביל לשחרור חטופים זה מה שנעשה. מה מצפים? שניתן לחטופים למות?"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב גם הוא לפרסום ופנה לנתניהו: "יש לך ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. אתה אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק תחזיר אותם הביתה".