יו"ר ישראל ביתנו לעג להצעתו של בני גנץ לחזור לממשלת נתניהו: "זה לא מהלך שנועד להציל את החטופים, אלא את גנץ". חבר הכנסת איתן גינזבורג הסביר בכאן רשת ב את המהלך של ראש מפלגתו, שקרא להקים "ממשלת פדיון שבויים" לתקופה של חצי שנה

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב הבוקר (ראשון) בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב להצעתו של בני גנץ להצטרפות יחד לממשלת נתניהו - ותקף את ההצעה: "זה היה מופע מעורר רחמים, ראיתי שם אדם עייף, מפוחד, מבוהל שמתחנן על נפשו וזוחל ותופס טרמפ על הנושאים הכי רגישים".

מבחינתו של ליברמן, מדובר בהצעה שהיא "בזבוז זמן". כך הוא מסביר: "אני לא מזלזל בגנץ, אני מרחם עליו. בליכוד לא מתייחסים אליו. נתניהו הוכיח שמבחינתו אין שיקולי ביטחון. מ-2018 נתניהו לא מוכן לוותר על חוק ההשתמטות. בזמן שיש עוד ועוד חללים, במה דנה הממשלה? באיך לפתור אותם ולאפשר להם לטוס לאומן".

לטענת ליברמן, כשעה לפני מסיבת העיתונאים קיבל שיחת טלפון מגנץ, "לא עניתי לו", אמר. "ההצעה של גנץ לא נועדה להציל את החטופים, אלא את גנץ עצמו", הוסיף.

מכחול לבן נמסר בתגובה לליברמן: "מי שעסק בחישובים פוליטיים ב-7 באוקטובר, לא יחלק ציונים על פעולות מצילות חיים ב-24.8".

"אם נתניהו יסרב - נדע שעשינו הכול"

חבר הכנסת איתן גינזבורג ממפלגת כחול לבן התראיין הבוקר (ראשון) לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב והסביר מה הניע את ראש מפלגתו, בני גנץ, להודיע על רצונו להצטרף לממשלת נתניהו.

"בזמן שיש ביקורות פוליטיות על ההצהרה של בני גנץ - יש 50 חטופים שנלקחו מהמיטות וממסיבה ואנחנו נעשה הכול כדי להחזיר אותם. זו המטרה של ההצעה שלנו", טען גינזבורג.

כשנשאל אם בוצע ניסיון גישוש או נוהל משא ומתן מאחורי הקלעים מול ראש הממשלה, השיב בשלילה. "יש פה הצעה שהיא כל מה שישראל צריכה - להשיב את החטופים, לסיים את המלחמה ולהביא חוק גיוס. אם נתניהו יסרב לה - נדע שעשינו הכול בכלים הפוליטיים שברשותנו".

למרות הקריאה הנחושה אמש ליתר חברי האופוזיציה להצטרף למהלך, נראה כי אם לא ייענו - ההצעה תהא לא רלוונטית. "לא ניכנס לבד. המספרים (המנדטים) לא מספיקים".

אמש קיים גנץ מסיבת עיתונאים בה קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופזיציה יאיר לפיד, וחבר הכנסת אביגדור ליברמן להקים "ממשלת פדיון שבויים" לתקופה של חצי שנה. על פי גנץ, בתקופה זו יש לטפל בסוגיית החטופים וחוק הגיוס ואז להכריז על בחירות מוקדמות.

עוד אמר גנץ: "אני יודע, תכף יתחילו מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים. יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר, נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".

ממפלגת ישראל ביתנו נמסר בתגובה: "החזרת כל החטופים זה לא שמאל ולא ימין, זה ישר. ישראל ביתנו קוראת להחזיר את כל החטופים עכשיו, בלי שום התניות. הממשלה היחידה שנהיה חברים בה זו ממשלה ציונית מקיר לקיר ולא ניקח חלק בשום ספין". בתגובה לכך מסרו בכחול לבן: "נבחרנו לכנסת כדי להשתמש בכוחנו הפוליטי. כדי להחזיר את החטופים ולתת גב למשרתים - צריך ליזום, ולא לשבת ביציע ולחלק עצות".

בכאן חדשות פורסם כי גנץ שוקל את המהלך על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים. באופוזיציה דיברו עד כה בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, ועכשיו גנץ שם על השולחן גם אפשרות של כניסה לממשלה.