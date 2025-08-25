מנתונים שהגיעו לידי כאן חדשות עולה כי ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) טס 16 פעמים לחו"ל במימון ארגונים זרים. חברו לסיעה ח"כ שמחה רוטמן טס 11 פעמים. ח"כ עאידה תומא סלימאן (חד"ש -תע"ל) במקום השלישי | הרשימה המלאה והתגובות

טיול מסביב לעולם - במימון ארגונים זרים: מי הם שיאני הטיסות בכנסת?

מי הם שיאני הטיסות לחו"ל בכנסת, במימון גורמים וארגונים זרים? מנתונים שהגיעו לידי כאן חדשות בסיוע התנועה לחופש המידע ונחשפו הערב (שני) עולה כי ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) הוא שיאן הטיסות במימון ארגונים זרים עם 16 טיסות.

ח"כ טל טס 9 פעמים לארצות הברית במימון ארגונים שמרניים או מפלגתיים מקומיים. בנוסף טס ח"כ טל פעמיים להונגריה וכמו כן ביקר באיטליה, דנמרק, שוודיה, אוסטרליה ואיחוד האמירויות.

במקום השני ברשימה חברו לסיעה של ח"כ טל, שמחה רוטמן שטס 11 פעמיים במימון ארגונים שמרניים ברחבי העולם. מרבית הטיסות של רוטמן היו לארצות הברית. פרט לכך, ביקר שלוש פעמים בהונגריה.

במקום השלישי ניצבת ח"כ עאידה תומא סלימאן (חד"ש – תע"ל), שמומנו בעבורה 9 טיסות לחו"ל, בעיקר לאירופה, לרוב בידי מפלגות שמאל וארגוני חברה פלסטיניים בעולם.

שמונה טיסות היו לח"כ אורית פרקש הכהן (כחול לבן). אם כי אחת מטיסות אלו הייתה לאילת. ח"כ פרקש הכהן הוזמנה להרצאות מסוגים שונים שהתקיימו בחו"ל והיא הגיעה לשם במימון מזמיני ההרצאות.

סגנית שר החוץ שרן השכל (הימין הממלכתי) טסה שבע פעמים, רובם במימון ארגונים יהודיים. ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) טס שש פעמים במימון גורמי שמאל בין-לאומיים וארגונים יהודיים.

בנוסף, חברי הכנסת יולי אדלשטיין, בועז ביסמוט, משה טור-פז, מתן כהנא, עופר כסיף, שלי טל מירון ואריאל קלנר, טסו 5 פעמים כל אחד, במימון של גורמים זרים.

ועדת האתיקה של הכנסת כחותמת גומי

עניין נוסף העולה מהנתונים הוא כי ועדת האתיקה של הכנסת משמשת כמעין חותמת גומי. טיסה של חבר כנסת במימון גורם חיצוני מצריכה אישור של הוועדה ועל פי הנתונים שבידינו הוועדה לא פסלה אפילו נסיעה אחת שכזו במהלך כהונת הכנסת.

הסייגים היחידים לבקשות של הח"כים מוועדת האתיקה ניתנו לח"כ אורית פרקש הכהן. היא נדרשה לשלם בעבור הצטרפות בן זוגה לנסיעה לאילת.

לחברת הכנסת צגה מלקו לא אושר לצרף עוזר פרלמנטרי לנסיעה לאתיופיה. זאת משום שכבר היה בנסיעה ליווי של משרד האנרגיה. מחבר הכנסת משה סולומון דרשה הוועדה כי יממן בעצמו סיור פרטי באיחוד האמירויות, סיור שנערך כחלק מנסיעה עבורה אושרה קבלה של מימון חיצוני לצורך הטיסה.

עוד עולה מהנתונים כי שלושה חברי כנסת טסו במהלך הכהונה הנוכחית על חשבון כלי תקשורת. ח"כ בני גנץ שטס לכנס ג'רוזלם פוסט והעיתון בשבע בניו יורק במימון של כלי תקשורת אלו. ח"כ שמחה רוטמן טס גם הוא לניו יורק במימון קבוצת בשבע וח"כ נעמה לזימי טסה לכנס של עיתון הארץ בלונדון במימון העיתון.

יש מדינות וארגונים שהשקיעו במיוחד בחברי הכנסת: כך למשל, משרד הכלכלה והתרבות של טיוואן למשל, שאיתה לישראל אין יחסים דיפלומטיים רשמיים, הזמין ומימן 13 נסיעות של חברי כנסת להיכרות עם טיוואן.

דוגמא בולטת נוספת היא ה-Center for Fundamental Rights בהונגריה, שמימן לפחות 7 נסיעות של חברי כנסת. מדובר במוסד מחקר ימני-שמרני שספג ביקורת על כך שהמימון שלו מגיע בעקיפין מהממשל ההונגרי. באופן רשמי ערכי היסוד שלו הם: "אלוהים, מולדת משפחה", ועיסוקו המרכזי במחקר משפטי ופוליטי.

תגובות

מטעם ח"כ אוהד טל נמסר בתגובה: "ח"כ טל, יו"ר שדולת יחסי ישראל-ארה"ב וחבר ועדת החוץ והביטחון, גאה להיות מהבודדים שעומדים היום בחזית הבינ"ל להגן על מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה היתה לעשות הרבה יותר בחזית זו - לתכלל אסטרטגיה כוללת להסברה ולהשפעה הישראלית בזירה הבינ"ל ובמיוחד בקרב ידידינו בעולם".

"ח'כ טל נפגש עם חברי קונגרס, סנאטורים וחברי פרלמנט מכל העולם - מארח אותם בישראל ומגיע אליהם - במימון מלא של הגוף המזמין, וכן מתראיין לתקשורת העולמית על מנת להבהיר את העמדה הישראלית. בזכות הקשרים שתווה, הוזמן ח"כ טל להציג את עמדת ישראל בעשרות כנסים בינלאומיים ובפורומים אינטימיים ורגישים במיוחד המשפיעים על תהליכי קביעת המדיניות כלפי ישראל - בין השאר עם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, יועצי הנשיא טראמפ מפורום America First Policy Institute ועוד".

מטעם ח"כ שמחה רוטמן נמסר: "הסברת עמדת ישראל וחיזוק יו"ר וועדת החוקה, חוק ומשפט, חה"כ שמחה רוטמן רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשר של מדינת ישראל עם קהילות יהודיות בתפוצות ועם ארגונים ידידותיים לישראל. הסברת עמדתה של ישראל, חיזוק הדרישה להחלת הריבונות בשטחי יהודה ושומרון והזמת השקרים המופצים על מדינת ישראל בקמפוסים ובתקשורת העולמית הן משימות חשובות ומעטים חברי הכנסת המסוגלים להתראיין ולהרצות באנגלית לקהלים מגוונים.

"חבר הכנסת רוטמן משתדל להיענות לכמה שיותר הזמנות ובקשות להגעתו, במסגרת העומס הרב המוטל עליו. כיו"ר וועדת החוקה, המחוקקת והעמוסה ביותר בכנסת, וכחבר הכנסת המוצב בראש טבלת הנוכחות בכנסת, הוא לא תמיד מצליח להיענות לכל הבקשות המופנות ללשכתו. כפי שהאירוע האחרון סביב ההזמנה לאוסטרליה מעיד, קהילות רבות הסובלות מההתגברות האנטישמיות מחפשות את הקשר עם ישראל והלוואי שעוד חברי כנסת היו מצליחים להגיע ולדבר עם יהודי התפוצות ועם התקשורת הזרה.להחלת הריבונות בשטחי יהודה ושומרון הן משימות חשובות ומעטים חברי הכנסת המסוגלים להתראיין ולהרצות באנגלית לקהלים מגוונים".

ח"כ עאידה תומא-סלימאן: "בתקופה של מלחמת השמדה בעזה, ראיתי חשיבות מיוחדת בנסיעות לאירופה, בהן הבאתי את קולו של הציבור הערבי והציבור המתנגד למלחמה בישראל, זאת על מנת לקדם שיתופי פעולה שיביאו להפסקת ההרג וקידום שלום ישראלי פלסטיני.

"במהלך ביקורי, שנערכו בהזמנת פרלמנטים, מוסדות איחוד אירופי, ארגוני זכויות אדם ואחרים, קראתי למנהיגים אירופאים לפעול להפסקת ההרג. כל הנסיעות מאושרות לפי כללי האתיקה של הכנסת ובשקיפות מלאה, והן כלי חשוב להמשך המאבק הציבורי והפרלמנטרי למען זכויות אדם, שלום ושוויון אמיתי לכולם".

מטעם ח"כ אורית פרקש-הכהן נמסר: "א. ראשית, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן רואה בייצוג ישראל בפורומים שונים ברחבי העולם, חלק חשוב בתפקיד חבר הכנסת, בפרט בימים אלה. ב. נבקש להדגיש כי המדובר בנסיעות בתקופה שמתפרשת על פני שלוש שנים מאז שנת 2023. ג. מדובר בשש נסיעות בכובעה כחברת כנסת. מהן שלוש במסגרת חברותה בקבוצת ELNET, שאת המעורבות בה הגבירה במיוחד מאז המלחמה בשל העמדות האירופאיות נגד ישראל. בנוסף במסגרת מעמדה כסגנית יו״ר כנסת מתבקשת לייצג את ישראל כפי שמפורט. ד. אין אף נסיעה במימון כספי ציבור של הכנסת".

עוד נמסר: "ה. לפירוט נבקש להדגיש: 1. הנסיעה לפיליפינים לא נעשתה בכובעה של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן כחברת כנסת כלל - חה״כ פרקש הכהן הוזמנה לכנס אנרגיה בינלאומי על בסיס מומחיותה המקצועית בתחום האנרגיה בישראל בהיותה יושבת ראש רשות החשמל לשעבר - בבקשה ולהציג את התמורות במשק האנרגיה בישראל ואת התעשיה הסולארית הישראלית והטכנולוגיות במסגרתו. הפניה מטעמה לועדת האתיקה בכנסת. נעשתה רק כי חייבת לעשות זאת לשם השקיפות.

"2. גרמניה - נסיעה בה כסגנית יו״ר כנסת התבקשה ליצג את ישראל בטקס חשיפת ראיות חדשות בגרמניה של הפלית רופאים יהודים במלאת 86 שנה לליל הבדולח. היא פתחה את הכנס לצד שר הבריאות הגרמני מטעם ישראל".

3. ארגון ⁠ELNET - לא בכדי מדובר בשלוש נסיעות בדגש מאז פרוץ המלחמה. חברת הכנסת פעילה בארגון ELNET שהוא ארגון שמייצג את האינטרסים בעמדות הבטחוניות של הבטחוניים הישראלים, בפני דיפלומטים ופוליטיקאים ברחבי אירופה. במיוחד מאז המלחמה, ראתה חברת הכנסת חשיבות רבה להשתתף במפגשים שהארגון יזם, והיא אף טסה למחרת המתקפה האיראנית הראשונה כי התבקשה לאור החשיבות לישראל. גם בכנס האחרון השנתי בפאריז היא היתה מדוברי הפתיחה בכנס. 4. הולנד- חברת הכנסת הופיעה בכנס משפטנים בהאג, שתקף את הניצול לרעה של בתי הדין בהאג כנגד ישראל. יוזכר כי חברת הכנסת משמשת גם כיו״ר הצוות למאבק באנטישמיות בכנסת".

סגנית השר שרן השכל: "החל ממשלחות של שגרירים ומנהיגים מרחבי העולם כדי לחזות מקרוב בגודל האסון, ועד הובלת תדרוכים וכנסים באיחוד האירופי, האג, ופרלמנטרים נוספים בחו״ל, על מנת לחשוף את ארגון אונר״א ככלי של חמאס ולעצור את המימון לו. מתחילת המלחמה, לא היה חבר כנסת (מהאופוזיציה, הקואליציה) או שר שהתראיין לתקשורת הזרה בהיקף שסגנית שר החוץ השכל התראיינה, על מנת להגן על שמה ומעמדה של מדינת ישראל בעולם. ראוי לציין שלצורך משלחות ההסברה הנ״ל, לא נלקח שקל אחד מהקופה הציבורית, הן מומנו על ידי ארגונים פרטיים שנלחמים עבור מדינת ישראל יום יום בזירה הבין לאומית".

ח"כ גלעד קריב: "במהלך המלחמה קיימתי ביקורים בקהילות יהודיות על מנת לחזקן, ומספר ונסיעות מדיניות במטרה להפגש עם גורמים מתונים מהאזור ולדון בדרכים לקדם את חזרת החטופים וסיום המלחמה. בכוונתי להמשיך לעשות זאת".

ח"כ אריאל קלנר: "כיו״ר השדולה למאבק באנטישמיות ובדה־לגיטימציה, נסעתי בדיוק למטרה זו – לחזק קהילות יהודיות ותומכי ישראל, ליצור קשרים, להגן על המפעל הציוני בשעת מלחמה ולייצר תגובת נגד כלפי מכפישי מדינת ישראל, מתוך אמונה עמוקה בצדקת הדרך.

במקום להציג את זה כהטבה אישית, נכון לקרוא לזה בשם האמיתי: שליחות ציונית. כל אחת מהטיסות הייתה ממוקדת מטרה, קצרה בזמן ואינטנסיבית במיוחד. כולן היו חלק בלתי נפרד ממערך ההגנה על מדינת ישראל".

ח"כ משה טור-פז: "כחלק מהמאמצים המדיניים, חה"כ משה טור-פז השתתף במשלחות הסברה ונפגש עם חברי קונגרס כדי להציב על סדר היום את דחיפות שחרור החטופים, מאמצי הלחימה וחובת המאבק באנטישמיות הפוגעת בקהילות היהודיות. במקום להפנות חיצים אל חברי כנסת המבצעים את מלאכתם נאמנה, מוטב להפנות מבט לנסיעות הטברנה והשופינג המקיימים בקואליציה על חשבון הציבור".

ח"כ עופר כסיף: "בתוקף מחויבותי לציבור בוחריי ולערכים בעטיים נבחרתי, ובעיקר לאור ההשתקה השיטתית של קולנו בכנסת ובתקשורת הישראלית, השמעתו במסגרות בחו"ל הפכה לחיונית מתמיד. זהו חלק מהותי ממאבקי למען ישראל צודקת, דמוקרטית ונטולת פשעים".

מחברי הכנסת יולי אדלשטיין, בועז ביסמוט, מתן כהנא ושלי טל מירון, שטסו כל אחד 5 פעמים במהלך כהונת הכנסת לחו"ל במימון גורמים חיצוניים, טרם נמסרה תגובה. כמו כן, חברי הכנסת בני גנץ, נעמה לזימי ושמחה רוטמן, שטסו על חשבון כלי תקשורת, טרם מסרו התייחסותם לכך.