"צעד ראשון": נתניהו מברך על גירוש השגריר האיראני מאוסטרליה

באוסטרליה החליטו לגרש את השגריר האיראני בעקבות תקריות אנטישמיות במדינה, נתניהו בירך: "שמח על ההחלטה, נקווה שזה לא הצעד האחרון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) להחלטה שהתקבלה באוסטרליה הבוקר לגרש את השגריר האיראני בעקבות תקריות אנטישמיות במדינה.

"לפני ימים אחדים הופעתי מספר פעמים בתקשורת האוסטרלית ותקפתי את העמדה הפייסנית של ממשלת אוסטרליה כנגד האנטישמיות", פתח נתניהו את דבריו.

הוא הוסיף: "אני שמח שהיום אוסטרליה החליטה לגרש את השגריר האיראני, לאחר שנחשף שאיראן עומדת מאחורי שני אירועים אנטישמיים במדינה. זהו צעד ראשון - ונקווה שלא האחרון".

בנוסף להחלטה בעניין השגריר, באוסטרליה מתכוונים גם לסווג מעתה את משמרות המהפכה כארגון טרור. זאת, מכיוון שבידי הביון האוסטרלי ראיות כי ממשלת איראן היא אכן זו שהנחתה לבצע פעולות אנטישמיות באוסטרליה.

בהצהרה שנשא ראש הממשלה האוסטרליה אנתוני אלבניזי, אמר: "עדכנו את שגריר איראן באוסטרליה כי הוא יגורש. השענו את פעילות השגרירות שלנו בטהראן, וכלל אנשי הסגל הדיפלומטי שלנו עתה נמצאים בבטחה במדינה שלישית".