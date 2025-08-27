הריאיון המלא

אח החטוף נגד המפגינים: "המחאה פוגעת בחטופים ומהדהדת את מסרי חמאס"

נדב, אחיו של עמרי מירן, אמר בריאיון לכאן 11 כי ההפגנות "נראות כמו המחאות הפרו-פלסטיניות שיש בעולם", ותקף: "המפגינים - אנשי חמאס לכל דבר"
הפגנה למען שחרור החטופים מעזה, אוגוסט 2025
הפגנה למען שחרור החטופים מעזה, אוגוסט 2025 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

נדב, אחיו של החטוף עמרי מירן, תקף היום (רביעי) את המפגינים למען השבת החטופים מעזה וכינה אותם "אנשי חמאס לכל דבר". את הדברים אמר מירן בריאיון לתוכנית "כאן בשש" בכאן 11.

 

"הרבה פעמים זה נראה מרחוק כמו המחאות הפרו-פלסטיניות שיש בעולם", אמר על ההפגנות. "ברגע שכל השלטים הם נגד הממשלה ובעד הפסקת הלחימה - בעיניי זו מחאה שפוגעת בחטופים, מהדהדת את מסרי חמאס. האנשים האלה הם מבחינתי ממש שותפים לפעילות של חמאס".  

אמש התכנסו המונים בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב, בתום "יום העצירה" שעליו הכריזו משפחות חטופים. במהלך היום חסמו מוחים צמתים רבים ברחבי הארץ, וקראו להפסיק את המלחמה ולשחרר את החטופים. היום צפויות כמה מהמשפחות להכריז על החרפת המאבק ולהתמקד בבירה ירושלים.

שורדת השבי שרון אלוני קוניו, שבעלה דוד מוחזק עדיין בשבי חמאס, אמרה בעצרת: "יש על השולחן הצעה לעסקה שחמאס הסכים לה, האמריקנים רוצים שהחטופים יחזרו והרמטכ"ל אומר שחייבים ללכת עכשיו לעסקה. העם צועק איתנו". 

"בשעה שהעם דורש עסקה, יש כאלה שמטרפדים", הוסיפה. יש כאלה שמתנגדים להצלת חיים, יש כאלה שמפקירים. אני לא מוותרת על דוד שלי ולא על אחיו אריאל, ולא על אף אחד מ-50 החטופים. לוותר עליהם זה לוותר עלינו".

