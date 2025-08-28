צרפת, בריטניה וגרמניה הודיעו על הפעלת הליך החזרת הסנקציות על איראן

שלוש המעצמות האירופיות בריטניה, גרמניה וצרפת הפעילו היום (חמישי) רשמית את הליך ה"סנאפבק", שבסופו יוחזרו העיצומים נגד איראן - כך לפי מכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, המעצמות האירופיות ינסו להשתמש בכל האמצעים במהלך 30 הימים הבאים כדי לפתור את המחלוקת עם איראן.

מוקדם יותר הבוקר דווח ב"וושינגטון פוסט" כי שלוש המדינות מתכננות להודיע ​​במשותף למועצת הביטחון של האו"ם כי איראן מפרה "באופן משמעותי" את הסכם הגרעין משנת 2015 וכי הן יחזירו את הסנקציות הבין-לאומיות - מנגנון "הסנאפבק", שהושעו כחלק מהסכם זה.

סעיפי ה"הסנאפבק" של העסקה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי לאחר 30 יום, וישיבו מגוון רחב של צעדים, כולל אמברגו על נשק קונבנציונלי, הגבלות על ייצור טילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסורי אשרות. עם זאת, לפי הדיווח, מטרתן היא לא להטיל את הסנקציות בפועל, אלא לשמר את האפשרות לעשות זאת בסוף חודש ספטמבר, אם איראן לא תעמוד במחויבות הנדרשות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה.

מנוף הלחץ של מדינות אירופה: "איראן לא פעלה בתום לב"

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי צרפת, בריטניה וגרמניה מעריכות כי תחילת הפעלת הסנקציות על איראן תשמש כמנוף לחץ.

דיפלומט אירופי הסביר לכאן חדשות: "איראן פעלה שלא בתום לב במשא ומתן, ומכיוון שהאפשרות להפעיל מחדש סנקציות תפוג באוקטובר, חייבים להתחיל בתהליך בספטמבר. אנחנו לא מתכוונים לתת לאיראן לברוח, והסימנים עד עכשיו משם לא מעודדים לגבי האולטימטום האירופי".