היועמ"שית צפויה להביע התנגדות ל"מסמך המדיניות" של בן גביר

לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם "מסמך מדיניות" נגד חסימות כבישים בהפגנות – היועצת המשפטית לממשלה צפויה להתנגד ולומר לשר בן גביר שאסור לו להגביל כך את חופש המחאה. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. בהרב מיארה תטען כי אמנם מותר לשר לקבוע מדיניות – אך היא צריכה להיות כללית וללא פוליטיזציה או התערבות בשיקול דעת של המשטרה.

עוד פורסם בכאן חדשות כי המהלך של בן גביר מעמיד בסימן שאלה את ההסכמות בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, אליהן הגיעו בעקבות עתירות נגד כהונת בן גביר. אולם הפעולה הזאת של השר - ובעיקר מה יעשה לאחר שהיועצת תגיב עליה - יכולה להביא לשינוי המצב ובהתאם לשינוי עמדת היועצת מול בג"ץ.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם היום מסמך מדיניות חדש, המתווה את כללי הפעולה של המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים בכל מצב, ולא תתאפשר חסימתם בשום שלב, בהם: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם עשויה מבודדת ישובים, כבישים מרכזיים, ארציים, אזוריים ומהירים.

המסמך מדגיש עוד כי אסור להניח או להשליך חפצים מכל סוג שהוא על הכביש במהלך הפגנות. המסמך נשלח בעבר ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה תגובתה. השר בן גביר ציין כי אם לא תתקבל תגובה בתוך חמישה ימים, המדיניות תיכנס לתוקף באופן מיידי.

מובילי המחאה למען הדמוקרטיה, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור מסרו בתגובה: "כדי להמשיך להפקיר חטופים במלחמת שולל נגד רצון העם, בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו חייבים לפרק גם את הדמוקרטיה. החטופים, לוחמי צה"ל ואזרחי ישראל לא מעניינים אותם. הם יהיו מוכנים להקריב את כולנו בדרך לשלטון בלתי מוגבל ומימוש האג׳נדה הכהניסטית שלהם, אבל הציבור בישראל לא ייתן להם. אין דרך לעמוד בפני רצון העם".

מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "בן גביר מנסה שוב ושוב להטיל אימה על המפגינים ועל בית המשפט. התרגילים העלובים שלו לא יעבדו, להפך. אנחנו מוכנים להתמודד מולו כמה פעמים שנצטרך כדי להגן על חופש המחאה. המסמך שהעביר בן גביר ליועמ"שית חורג מכך באופן מפורש, פוגע אנושות בזכות המחאה ומהווה זילות של פסק הדין. האגודה לזכויות האזרח תעתור אם ההחלטה הזו לא תיבלם, ותצפה שוב במופע הבכיינות של בן גביר באולם בית המשפט".