בנוסף להחלת ריבונות ביו"ש: הקבינט ידון בפינוי חאן אל אחמר

הקבינט המדיני-ביטחוני ידון ביום ראשון בחילוט כספים מהרשות הפלסטינית, בפינוי חאן אל אחמר ובקידום צעדים סמליים בשטחי E1 - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. זאת, במסגרת הדיון בצעדים נגד הרשות בתגובה לגל ההכרה במדינה פלסטינית שצפוי בחודש הבא.

עוד פורסם הערב בהמדורה כי צה"ל נערך לאפשרות של הסלמה ביהודה ושומרון בחודש ספטמבר, על רקע תקופת החגים הרגישה וההיערכות לקראת הצעדים המדיניים שינקטו מדינות רבות להכרה בפלסטין. במערכת הביטחון צופים כי הדבר יביא למתיחות נוספת, ועל כן כוחות מילואים רבים צפויים להיות מגויסים גם לגזרה זו.

היום קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון בעניין חלופות לרשות הפלסטינית בחברון, אך הדיון הסתיים ללא הכרעה.

חאן אל אחמר הוא מתחם שבו מתגוררים כ-200 פלסטינים בדואים, הממוקם על אדמות מדינה בשטח C באזור מישור אדומים. בית המשפט העליון קבע כי המבנים במקום אינם חוקיים ואישר צו הריסה של המקום כמה פעמים. בשנת 2018 הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי המדינה תפנה את הכפר, אך עד כה לא מומשו צווי ההריסה בשל לחץ בין-לאומי.

במהלך עצרת האו"ם בניו יורק בחודש הבא צפויה להתקיים ועידה שיזמו צרפת וסעודיה. שם צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה ובהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.