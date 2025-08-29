המגעים לשחרור חטופים

גורם המעורה בשיחות המו"מ: "יש לנצל את המומנטום כדי להגיע לעסקה"

גורם המעורה בשיחות: "לנצל את המומנטום כדי להגיע לעסקה"
הגורם הדגיש כי "אף פעולה צבאית לא תצליח להביא את כולם" וכי הדבר ייעשה במהלך מדיני
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
מפגינים למען שחרור החטופים מעזה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, אוגוסט 2025
מפגינים למען שחרור החטופים מעזה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, אוגוסט 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

גורם המעורה בשיחות המשא ומתן אמר כי יש לנצל את המומנטום כדי להגיע לעסקה לשחרור חטופים - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. הגורם הדגיש כי "אף פעולה צבאית לא תצליח להביא את כולם" וכי הדבר ייעשה במהלך מדיני. 

בשבוע שעבר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בסרטון שפרסם כי הנחה "להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל".

נתניהו הוסיף כי המשא ומתן יתקיים במקביל לפעולה להשתלטות על העיר עזה, לאחר שהתוכניות למבצע הוצגו בפניו על ידי צה"ל. "שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", אמר.

ביום שני שעבר הודיע בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו אתמול מצד מצרים וקטר. בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו כתב נעים: "התנועה מסרה את הסכמתה להצעת המתווכות החדשה. נתפלל לאללה שיכבה את אש המלחמה הזו על עמנו". 

בתגובה, ראש ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון, בו הוא אמר: "שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - חמאס נמצא בלחץ אטומי".

עוד בנושא

אבי דיכטר

השר דיכטר: "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת"

הפגנת משפחות חטופים; הוריו של סמ

אב החטוף: "שרים בממשלה מתגאים שהם תקעו עסקאות חטופים"

תגיות |
בחירת העורכת
  • אלפי שקלים בשנה על כלום: כך תעצרו את עקיצת "דמי הניהול" של הבנקים
    אלפי שקלים על כלום: כך תעצרו את "דמי הניהול" של הבנק
  • קאבר שמישהו יאצור אותי
    90 שנה לפטירת הרב קוק: החרם החרדי על עולם התורה הדתי
  • רמי הויברגר
    מ"החמישייה הקאמרית" ועד "המלט": זוכרים את רמי הויברגר
  • דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025
    התחלה טובה: ישראל פתחה את היורובאסקט בניצחון על איסלנד
  • דן מרגלית
    50 שנים סוערות של תקשורת ופוליטיקה: פרידה מדן מרגלית

אולי יעניין אותך