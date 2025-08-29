גורם המעורה בשיחות המו"מ: "יש לנצל את המומנטום כדי להגיע לעסקה"

הגורם הדגיש כי "אף פעולה צבאית לא תצליח להביא את כולם" וכי הדבר ייעשה במהלך מדיני

גורם המעורה בשיחות המשא ומתן אמר כי יש לנצל את המומנטום כדי להגיע לעסקה לשחרור חטופים - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. הגורם הדגיש כי "אף פעולה צבאית לא תצליח להביא את כולם" וכי הדבר ייעשה במהלך מדיני.

בשבוע שעבר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בסרטון שפרסם כי הנחה "להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל".

נתניהו הוסיף כי המשא ומתן יתקיים במקביל לפעולה להשתלטות על העיר עזה, לאחר שהתוכניות למבצע הוצגו בפניו על ידי צה"ל. "שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", אמר.

ביום שני שעבר הודיע בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו אתמול מצד מצרים וקטר. בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו כתב נעים: "התנועה מסרה את הסכמתה להצעת המתווכות החדשה. נתפלל לאללה שיכבה את אש המלחמה הזו על עמנו".

בתגובה, ראש ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון, בו הוא אמר: "שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - חמאס נמצא בלחץ אטומי".