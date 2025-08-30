הלחץ הבין-לאומי

שרת החוץ של האיחוד האירופי: "סיכויים נמוכים לסנקציות על ישראל"

הערכה באיחוד האירופי: סיכויים נמוכים לסנקציות על ישראל
שרת החוץ של האיחוד האירופי ברקע הדיונים על הצעה להשעות את מימון האיחוד האירופי לחברות סטארט-אפ ישראליות: "אנחנו בהחלט לא הולכים לאמץ היום החלטות". עד כה כשלו מובילי הקו האנטי ישראלי באיחוד לגייס את הרוב הדרוש להטלת סנקציות
מחבר דב גיל-הר
צילום: רויטרס

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, אמרה היום (שבת) כי היא "לא אופטימית" שהאיחוד האירופי ינקוט פעולה נגד ישראל ויטיל עליה עיצומים בעקבות המלחמה בעזה. זאת, עקב מחלוקות בין המדינות החברות באיחוד.

שרי החוץ של האיחוד האירופי, שמתכנסים בדנמרק זה היום השני, ידונו בהצעה להשעות את מימון האיחוד האירופי לחברות סטארט-אפ ישראליות כסנקציה ראשונית על המצב בעזה. עד היום כשלו מובילי הקו האנטי ישראלי באיחוד לגייס את הרוב הדרוש כדי לנקוט בסנקציה הזו או באחת תקיפה ממנה.

"אני לא אופטימית במיוחד, והיום אנחנו בהחלט לא הולכים לאמץ החלטות", אמרה קאלאס לעיתונאים בתחילת הפגישה בדנמרק. "זה מסמן שאנחנו חלוקים".

שר החוץ של דנמרק, לארס ראסמוסן, שמדינתו מחזיקה בנשיאות התורנית של האיחוד האירופי, סבור שהגוש "חייב להפוך מילים למעשים". הוא אמר שקופנהגן תמכה בהשעיית שיתוף הפעולה המסחרי עם ישראל, בהטלת סנקציות על שרים ישראלים מהימין הקיצון ובאיסור יבוא מהתנחלויות בלתי חוקיות.

ואולם אם איטליה וגרמניה תתנגדנה לסנקציות גם בדיונים היום, לא יהיה הרוב הדרוש להטלתן, העומד על שני שליש.

