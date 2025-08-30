על רקע הדיווחים כי נתניהו יבקר בארגנטינה בחודש הבא, עורכי דין לזכויות אדם וארגונים נוספים פנו לבית המשפט הפדרלי במדינה בבקשה לעצור את ראש הממשלה אם יגיע. זאת, בעקבות אירוע בו "הוצאו להורג" 15 בני אדם ברפיח בחודש מרץ

ארגונים בארגנטינה לבית המשפט: "לעצור את נתניהו אם יגיע לביקור"

עורכי דין לזכויות אדם בארגנטינה הגישו בימים האחרונים תלונה לבית המשפט הפדרלי במדינה, בדרישה לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו אם יגיע לביקור במדינה. כך דווח היום (שבת) בתקשורת המקומית. זאת, על רקע דיווחים כי ייתכן ונתניהו יבקר בארגנטינה בספטמבר.

בתלונה נכתב כי יש לפתוח בחקירה נגד הדרג המדיני והצבאי בישראל בשל אירוע שהתרחש ב־23 במרץ, שבו, לפי הנטען, "הוצאו להורג" 15 בני אדם בהם גם אנשי חילוץ שהגיעו לסייע לנפגעי תקיפה ברפיח.

"נתניהו נושא באחריות פלילית כשותף לפשעי מלחמה של גרימת מוות ברעב ולפשעים נגד האנושות בהם רצח, רדיפה ומעשים לא אנושיים נוספים", נכתב במסמך שהגישו עורך הדין הארגנטינאי רודולפו יאנזון יחד עם מנהל המרכז הפלסטיני לזכויות אדם ראג'י סוראני.

זו לא הפנייה הראשונה לרשויות בנושא, כשבתחילת החודש כבר פנו לבית המשפט הפדרלי איגוד עובדי המדינה הארגנטינאי (ATE) וארגון זכויות האדם HIJOS בבקשה דומה.

לפי הדיווחים ממשלת ארגנטינה טרם אישרה את הביקור האפשרי של נתניהו במדינה בחודש הבא. העיתון המקומי "קלארין" דיווח כי במקום זאת, ייתכן שנתניהו יפגוש את הנשיא חאבייר מיליי בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בסוף ספטמבר.