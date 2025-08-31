בעקבות החיסולים: ישיבת הממשלה תתקיים במתחם חלופי מאובטח

מוקדם יותר הבוקר אישרו גורמים פלסטינים כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה

פרסום ראשון: בעקבות החיסולים האחרונים שביצעה ישראל ברצועת עזה ובתימן, ישיבות הממשלה והקבינט יתקיימו היום במתחם חלופי מאובטח. כך פורסם לראשונה היום (ראשון) בכאן חדשות.

מוקדם יותר הבוקר אישרו גורמים פלסטינים כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה. הידיעות פורסמו בערוץ אל ערביה ובערוץ אל חדת', אך עדיין אין אישור רשמי של חמאס. על פי הדיווחים, ההפצצה כוונה אל דירת מסתור בשכונת רימאל, ויותר מעשרה בני אדם נהרגו בה.

בתוך כך, לאחר שישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים בתימן ושרים בכירים בממשלתו, בכיר בלשכה המדינית של החות'ים הזהיר כי זו הייתה חצייה של כל הקווים האדומים. "אין מנוס מנקמה", אמר מוחמד אל בוכיתי בריאיון לערוץ אל מיאדין. "בסופו של דבר הישראלים ישלמו את המחיר על הפשעים שהם עושים: בתימן, בפלסטין, או בלבנון".

החות'ים לא פרסמו מי מהשרים נהרגו בתקיפת חיל האוויר שהתרחשה ביום חמישי האחרון. עם זאת, לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים מדובר בשרים רבים ובהם שר המשפטים, שר העבודה, שר הספורט ושר הרווחה של הממשלה החות'ית.