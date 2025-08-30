החות'ים הודיעו: ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל

יומיים לאחר התקיפה הישראלית בתימן במסגרת מבצע "טיפת מזל", החות'ים הודיעו כי ראש הממשלה ומספר שרים חוסלו. טרם ברור האם חוסל גם הרמטכ"ל של ארגון הטרור

כיומיים לאחר מבצע "טיפת מזל" והתקיפה הישראלית בתימן, החות'ים הודיעו היום (שבת) כי ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל יחד עם מספר שרים. טרם התברר האם הרמטכ"ל החות'י אל-ע'ומארי חוסל גם הוא.

בהודעת החות'ים נכתב: "האויב הישראלי תקף את ראש הממשלה ואת השרים במהלך דיון הערכת מצב שגרתי. כמה מן השרים נפצעו באורח בינוני וקשה והם נמצאים בטיפול נמרץ. אנו רוצים להרגיע את בני העם התימני ולהבטיחו כי הממשלה בעזרת אללה תמשיך בעבודתה התקינה וכי המוסדות ימשיכו להעניק שירותים לעם התימני. הממשלה לא תושפע מכל הרג, גדול אשר יהיה".

ראש המועצה המדינית העליונה של החות'ים הטיל על מוחמד אחמד אל-מופתאח את תפקיד ממלא מקומו של ראש הממשלה שחוסל. ההודעה לא פירטה האם מדובר במינוי קבוע או זמני.

התקיפה התרחשה ביום חמישי בבירת תימן צנעא. גורם ישראלי אישר אז כי יעד התקיפה הייתה הצמרת הצבאית של החות'ים, ובה גם הרמטכ"ל החות'י - שניצל בחודש יוני מניסיון מחיסול ישראלי.

גורם צבאי אמר לכאן חדשות כי התקיפות היו במספר מקומות, נגד בכירים חותים בדרג צבאי וגם מדיני שהתכנסו לצפות בנאום של מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י בבירה צנעא. ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח ממקורותיו כי התקיפות כוונו לבתים שהתחבאו בהם בכירים חות'ים בצנעא.

שר הביטחון והרמטכ"ל מאשרים את התקיפה בתימן בשיחת טלפון עם רה"מ, צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ איים לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

המבצע יצא לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע ביממה שקדמה לו לאגף המודיעין בצה"ל - לפיו בכירים במשטר החות'י קבעו להיפגש כדי לצפות ביחד בנאומו של מנהיג החות'ים אל-חות'י. בעקבות המידע שהגיע, ניתן אישור תוכניות זריז על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר.

מבנה של מטוסי קרב יצא לתימן, באמצעות תחבולה שאפשרה למטוסים להגיע בחשאיות לצנעא, בירתם של החות'ים, שנמצאת במרחק של 2,000 ק"מ מישראל, ולתקוף באמצעות לפחות עשרה חימושים את המבנה שבו התכנסו הבכירים החות'ים.